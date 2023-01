Scherma, CDM sciabola: a Tunisi in gara Gregorio e altre dieci azzurre Domenica si assegnano le medaglie sulle pedane in terra tunisina.

La terza tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile è iniziata oggi a Tunisi con il tabellone di qualificazione. Saranno undici le azzurre che torneranno in pedana domani per confrontarsi con le migliori al mondo e andare a caccia di un posto sul podio.

Tra coloro che erano già sicure di un posto c’è la salernitana Rossella Gregorio che è stata sorteggiata per affrontare la transalpina Girardin. Insieme alla campionessa campana saranno in pedana anche Martina Criscio (già qualificata granzie al ranking) Michela Battiston, Chiara Mormile, Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro che si sono qualificate nella fase a gironi, mentre Michela Landi, Claudia Rotili, Mariella Viale, Giulia Arpino e Carlotta Fusetti hanno affrontato il turno preliminare. Eliminata, invece, nel match decisivo Benedetta Fusetti che è l’unica azzurra che non prenderà parte alla gara di domenica.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE / QUALIFICAZIONI – Tunisi (TUN), 14 gennaio 2023



Tabellone da 64 (domenica)

Passaro (ITA) – Perez Cuenca (Esp)

Rotili (ITA) – Vongsavady (Fra)

Mormile (ITA) – Tartakovsky (Usa)

Criscio (ITA) – Bolshakova (Aze)

Fusetti C. (ITA) – Chamberlain (Usa)

Arpino (ITA) – Lusiner (Fra)

Landi (ITA) – Georgiadou (Gre)

Gargano (ITA) – Kozaczuk (Pol)

Battiston (ITA) – Au (Hkg)

Gregorio (ITA) – Girardin (Fra)

Viale (ITA) – Shchukla (Tur)

Tabellone preliminare da 64

Landi (ITA) b. Sasaki (Jpn) 15-13

Rotili (ITA) b. Usnatdinova (Uzb) 15-10

Viale (ITA) b. Perez (Spa) 15-11

Jijieishvili (Geo) b. Fusetti B. (ITA) 15-13

Arpino (ITA) b. Bakastova (Ukr) 15-10

Fusetti C. (ITA) b. Koh (Sgp) 15-7

Tabellone preliminare da 128

Landi (ITA) b. Gulik (Kaz) 15-7

Fase a gironi

Michela Battiston: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Chiara Mormile: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Rebecca Gargano: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Eloisa Passaro: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Mariella Viale: 5 vittorie, 1 sconfitta

Benedetta Fusetti: 4 vittorie, 2 sconfitte

Carlotta Fusetti: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giulia Arpino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Claudia Rotili: 4 vittorie, 2 sconfitte

Michela Landi: 2 vittorie, 3 sconfitte