Hockey pista. Roller Salerno, domani sfida al Follonica: Giudice in emergenza Per la prima trasferta dell'anno mancheranno Sabetta, Di Somma e Amato

La Campolongo Hospital Roller Salerno domani (domenica 15 gennaio) alle 18 sarà impegnata nel secondo turno del campionato di serie A2 di hockey su pista. Dopo la sconfitta subita nel match d'esordio contro Viareggio (2-4), la squadra di Massimo Giudice va a caccia del riscatto sulla pista dell'Acea Follonica. Sarà la prima di due trasferte consecutive per i salernitani che in settimana hanno lavorato intensamente per migliorare sia la condizione atletica che l'intesa di squadra. Di fronte si troveranno un Follonica che, nel primo turno, ha impattato 5-5 in casa del Grosseto, squadra che ospiterà la Ch Roller Salerno alla terza giornata. Giudice dovrà fare a meno dell'infortunato Sabetta e degli indisponibili Amato e Di Somma.

«Dobbiamo far tesoro degli errori commessi all'esordio», ha detto alla vigilia l'allenatore dei salernitani Massimo Giudice. «Il campionato di serie A2 è molto difficile ed ogni partita sarà una battaglia. Dovremo sbagliare il meno possibile per tenere testa ad una squadra di livello che già nella scorsa partita ha dimostrato il suo valore. Mi aspetto dei miglioramenti sia dal punto di vista fisico che tecnico. Per noi sarà la prima di due trasferte consecutive e dovremo farci trovare pronti».

Il match Acea Follonica-Campolongo Hospital Roller Salerno sarà trasmesso in diretta al link: https://www.youtube.com/watch?v=Hxrc2g7Kz-E&fbclid=IwAR12u3PFIE31sha0Ud2chP2njU1nVRlUNbMhNWeB8JayFLAn9yBfsuSPbsY