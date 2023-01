Pallamano, A1: la Jomi Salerno batte Cassagno Magnago Le ragazze di Ancona si sono imposte per 31-28 tra le mura amiche del PalaPalumbo.

Seconda vittoria del 2023 per la Jomi Salerno. Nel primo match casalingo del nuovo anno le salernitane, nonostante un avvio poco convincente, riescono comunque a conquistare due punti pesantissimi e fondamentali in questa fase del campionato. Non bellissima, dunque, la Jomi in campo al PalaPalumbo di Salerno ma, comunque, abile nel conquistare l’intera posta in palio.

Primo quarto in equilibrio alla Palestra Palumbo di Salerno tra la Jomi e il Cassano Magnago. È Pina Napoletano ad aprire le marcature, portando immediatamente in vantaggio le compagne. Botta e risposta nei minuti iniziali del match: le atlete allenate da coach Salvatore Onelli, infatti, riescono a star dietro alle salernitane per ampi tratti della prima frazione di gioco. Qualche errore per le padrone di casa in fase di realizzazione, assieme a qualche disattenzione di troppo in difesa, infatti, favoriscono la formazione ospite trascinata dal capitano Michela Cobianco. Concentrazione non ai massimi livelli per le salernitane che non chiudono bene in difesa e tengono in gara il sette di Onelli. E’ nel secondo quarto che la Jomi Salerno viene fuori e allunga le distanze sulla formazione ospite: con il capitano Pina Napoletano, tra le migliori marcatrici del match, e con le ottime marcature di Gomez, all’esordio dinanzi al pubblico salernitano, e di

Rossomando.

È proprio la numero 6 a trascinare le salernitane al massimo vantaggio della prima frazione, con la rete del + 6 al minuto numero 29. Stessa trama anche nel corso del secondo tempo: andamento altalenante tra le due formazioni in campo, nonostante la maggiore distanza messa dal sette allenato di coach Ancona sul Cassano Magnago. A trascinare le sue l’ottima Rizo Gomez, autrice di importanti reti prima di abbandonare il campo di gioco a causa di un problema alla caviglia, il capitano Napoletano (è sua la rete del +8 all’ottavo minuto della seconda frazione) e Lucila Stettler, buono il suo impatto al match all’ingresso in campo. La Jomi chiude il match avanti, ma con un passivo piuttosto pesante. Fondamentali, intanto, i due punti conquistati in vista dell’insidiosa trasferta che attende le salernitane contro Erice nel prossimo turno di campionato, in programma sabato 21 gennaio.





Jomi Salerno – Cassano Magnago 31-28 (17-12)



Jomi Salerno: Rizo Gomez 3, Stellato, Dalla Costa (VK) 3, Rossomando 5, Avagliano, Squizziato 1, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler 6, Bajciova 2, Manojlovic 3, Napoletano 7 (K), Chianese, Pereira, Lauretti Matos 1.

All. Francesco Ancona



Cassano Magnago: Ferrazzi 2, Montoli 1, Priolo, Cobianchi 8, Gozzi 6, Laita 2, Zanellini, Brogi 3, Macchi, Ponti, Zizzo, Barbosu 5, Milan G. 1, Bertolino, Milan A.

All. Salvatore Onelli



Arbitri: Fato, Guarini