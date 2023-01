Jomi Salerno, Ancona: "E’ importante aver fatto punti" Il tecnico commenta la prestazione vincente contro Cassano Magnago.

La vittoria contro Cassano Magnago regala altri punti importanti alla Jomi Salerno. La squadra di coach Francesco Ancona, tra le mura amiche, ha vinto e tenuto il ritmo della Cassa Rurale Pontinia che continua a guidare la classifica con una lunghezza di vantaggio.

“Non siamo partiti forse con la giusta concentrazione e questo ha fatto sì che loro fossero sempre in partita –ha spiegato Ancona-. Nella seconda parte del primo tempo, fortunatamente, abbiamo cambiato un po' ritmo, abbiamo difeso un po' meglio e siamo riusciti a staccarle in maniera abbastanza netta. Ilsecondo tempo –continua Ancona-, sulla falsariga del primo, è stato un po' altalenante ma noi siamo riusciti a portare fino in fondo la partita a nostro favore, pur non giocando benissimo. E’ importante aver fatto punti, sicuramente, ma è anche importante non mollare mai e soprattutto fare passi in avanti e mai indietro: questo è l’unico modo per arrivare agli appuntamenti importanti, come quello di sabato prossimo, in una situazione positiva. Sono ottimista e sono convinto che le ragazze si faranno trovare pronte per la partita di sabato. Continueremo a lavorare sulla fase difensiva che è quello che contro Cassano ha funzionato meno: lo dimostrano i 28 gol subiti, mentre eravamo riusciti a chiudere le precedenti gare con un passivo molto più basso. Obiettivamente abbiamo giocato contro un Cassano ben organizzato e ben allenato, ma noi possiamo fare di più -conclude- ne sono consapevoli anche le ragazze che quindi lavoreranno in particolare su questo per preparare al meglio la partita di sabato”.