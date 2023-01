Rari Nantes Salerno, Citro: "Ci siamo innervositi uscendo dalla partita" Il coach bacchetta i suoi che si sono fatti rimontare nel finale a Bologna.

Il ko di Bologna fa male. La Rari Nantes Salerno non è riuscita a fare punti e torna a casa con tanti rimpianti. “Abbiamo approcciato bene la partita, per lunghi tratti siamo stati in vantaggio” ha spiegato coach Citro. “Nel finale del terzo tempo abbiamo avuto un’occasione netta che ci avrebbe portato sul 6-9 –sottolinea- ma l'abbiamo sprecata e dopo 10" abbiamo subito il 7-8 con un tiro da lontano a fine tempo”. Episodio chiave. Del resto, se una partita non viene chiusa, i rischi aumentano e poi si rischia di pagare dazio come è successo nell’ultimo periodo.

“Ci siamo innervositi –continua il tecnico- e siamo usciti completamente di testa dalla partita soprattutto nel finale dove dovevamo essere, in un paio di occasioni, più aggressivi su Manzi che era in giornata di grazia ed essere più cinici nelle occasioni avute”.

Il Bologna si è imposto per 10-9 facendo bottino pieno. Per i salernitani ora sarà fondamentale vincere il prossimo match in casa contro l’Iren Genova Quinto.