Rari Nantes Salerno, contro il quinto si gioca stasera alla Scandone di Napoli Vitale chiusa, la squadra di Citro è costretta a giocare un match fondamentale in campo neutro.

La gara infrasettimanale prevista per questa sera alle ore 20:00 presso la Piscina Simone Vitale, avrà invece luogo alla Piscina Scandone di Napoli alle ore 19:30, in seguito all’ordinanza del Comune di Salerno, diramata solo nella serata di ieri, che ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali.

Altra gara casalinga in campo neutro. Dopo la battuta d’arresto di sabato scorso a Bologna, gara terminata 10-9 per la De Akker Team, il match contro il Quinto acquista un peso specifico diverso. I giallorossi ancora una volta non potranno contare sulla preziosa presenza del pubblico e sull’impianto di casa a causa delle condizioni meteo.

“Il Quinto è una squadra quadrata che subisce pochi goal, ha diversi giocatori con grande esperienza e qualità. Noi abbiamo voglia di metterci alle spalle la partita di Bologna, dobbiamo andare in acqua con grande determinazione e cattiveria agonistica. Mancherà ancora una volta il nostro pubblico capace di spingerci nei momenti difficili” le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Il Quinto è una squadra ottima che si è rinforzata rispetto all'anno scorso. Ha un organico di tutto rispetto, sono molto fisici e sono un mix di esperti e giovani. Sarà una partita difficile. Loro sono galvanizzati dalla vittoria in casa contro il Trieste, li incontriamo nel loro periodo migliore, noi forse non lo siamo quanto loro però cercheremo di dare tutto. Vogliamo ottenere questi tre punti per compensare anche il passo falso di Bologna.” Queste le parole del numero 8 giallorosso Valentino Gallo. È prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.