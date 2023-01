Pallanuoto, A1: la Check-up Rari Nantes Salerno batte il Genova Quinto Alla Scandone di Napoli i salernitani si sono imposti per 10-6, da segnalare la tripletta di Barroso

Il turno infrasettimanale ha sorriso alla Check-up Rari Nantes Salerno. La squadra di coach Citro torna alla vittoria e soprattutto a incamerare punti pesanti per la classifica. Alla Felice Scandone di Napoli, soluzione d’emergenza dopo l’indisponibilità della Piscina Comunale Simone Vitale di Salerno in seguito all’ordinanza di chiusura per allerta meteo, i campani hanno superato il Genova Quinto.

Il 10-6 finale è figlio di una grande partenza con un primo quarto giocato benissimo e chiuso in vantaggio per 4-1. Poi la squadra ha saputo gestire i momenti di difficoltà, ha retto quando gli ospiti hanno provato a rientrare in scia e nell’ultimo periodo ha piazzato la zampata vincente.

Sugli scudi Barroso, autore di tre reti e Valentino Gallo che si è regalato un gol spettacolare. Tra tre giorni però si ritorna in campo, bisognerà ricaricare le batterie. In programma c’è la trasferta per sfidare il Nuovo Catania, ultimo turno del girone d’andata.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO – IREN GENOVA QUINTO 10-6 (4-1, 2-2, 1-1, 3-2)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo, U. Esposito 2, C. Sanges, G. Siani, D. Gallozzi, M. Tomasic, V. Gallo 3, G. Parrilli 2, Z. Bertoli, A. Barroso Macarro 3 (1 rig), D. Pica, G. Vassallo, All. Citro

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa, Molina 3, Ravina, Fracas, Nora 1, Massa, Mijuskovic, M. Gitto, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Severo e Scappini

Note: Superiorità numeriche Salerno 9 (6 gol), Quinto 11 (3 gol). Uscito per falli N. Gambacciani nel terzo tempo.