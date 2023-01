Rari Nantes Salerno, Vassallo: "E’ una vittoria importante" L’estremo difensore è stato tra i migliori nella vittoria contro il Genova Quinto.

La sconfitta di Bologna non era facile da digerire. La Check-up Rari Nantes Salerno però lo ha fatto velocemente. La squadra di Citro si è concentrata sulla sfida interna contro il Genova quinto e nemmeno l’ennesimo contrattempo legato all’indisponibilità, causa allerta meteo, della Simone Vitale ha distorto la squadra dall’obiettivo principale: vincere.

Tra i grandi protagonisti del 10-6 finale sul Genova Quinto c’è il portiere Gabriele Vassallo. “Era fondamentale mettersi alle spalle la sconfitta rocambolesca di Bologna” ha spiegato l’estremo difensore. “Questa rappresenta una vittoria importante, giunta quasi al termine di un girone d'andata dove si poteva fare sicuramente qualcosina in più. Hanno pesato certamente anche le tante problematiche esterne. La Piscina Scandone, che è stata la mia casa per tanti anni con la Canottieri, è una piscina dove mi esalto particolarmente e credo di averlo dimostrato. Tutta la difesa ha fatto un’ottima partita. C’è la volontà di dare sempre di più per poter affrontare al meglio le prossime sfide che sono molto impegnative a partire dall’ultima gara del girone di andata di questo sabato a Catania per poi proseguire con l'inizio del girone di ritorno che ci vedrà subito impegnati con il trittico Trieste-Recco-Brescia”.

Match difficili in cui Vassallo e compagni dovranno alzare il livello per provare a fare qualche prezioso punticino.