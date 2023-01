Rari Nantes Salerno, Citro: "E’ stata la miglior prestazione stagionale" Il tecnico dei salernitani è soddisfatto dopo la bella vittoria sul Genova Quinto.

E’ soddisfatto coach Matteo Citro. I suoi ragazzi hanno battuto il Genova Quinto sfoggiando una grande prestazione. Nemmeno il cambio di programma dell’ultima ora, con il match spostato alla Scandone di Napoli, ha tolto serenità ad una squadra che era chiamata a dimenticare la beffa di Bologna. Il 10-6 finale racconta di una partita condotta con personalità che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni.

“E’ stata la miglior prestazione stagionale, nonostante l'ennesimo fuori porta forzato” sottolinea Citro. “Ottima la fase difensiva con Vassallo che ha sfoderato la sua miglior prestazione stagionale, nonostante i problemi fisici che si porta dietro da tempo. Ottima anche la percentuale in superiorità numerica, già a Bologna si erano registrati netti miglioramenti, e in questo match sono stati confermati. Anche dal punto di vista mentale, dopo la beffa finale con il Bologna non era facile reagire. Invece, la squadra lo ha fatto benissimo limitando e inducendo spesso all'errore una formazione quotata come il Quinto. Il campionato, a parte le prime due posizioni, si conferma molto molto equilibrato, ad ogni giornata si assistono a diverse sorprese. Bisognerà pensare volta per volta –conclude- a conquistare l'intera posta in palio”.