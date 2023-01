Pallamano, A2: la Genea Lanzara ospita il Palermo Sabato alle 18:30 alla Palumbo andrà in scena il big match del girone C.

Giunto al penultimo turno di Regular Season, il campionato Nazionale di Serie A2 regala in questo weekend un match alquanto interessante: la Genea Lanzara, prima in classifica, affronterà il Palermo che segue il team salernitano nella graduatoria ad una distanza di quattro lunghezze.

In casa rossoblu c’è tanta voglia di fare bene e conquistare i due punti, utili per il prosieguo della stagione che, oltre all’ ultima giornata in cui la Genea farà visita al Ragusa, prevede anche una fase ad orologio dove si riaffronteranno tutte le squadre tra febbraio ed aprile. Insomma, un campionato ancora lungo e tutto da vivere. Vincere contro i siculi significherebbe blindare matematicamente la prima posizione in classifica con il vantaggio, poi, di affrontare nell’ ultima parte della stagione le squadre meglio posizionate tra le mura amiche.

Fatto sta che i ragazzi allenati da Nikola Manojlovic dovranno pensare di partita in partita e riprendere la marcia positiva che ha caratterizzato questa ampia prima parte di stagione.

“Ci stiamo preparando attentamente per la partita contro Palermo – dichiara Emanuele Bellini, pivot della Genea Lanzara – purtroppo veniamo dalla sconfitta esterna contro Haenna, la prima stagionale, dunque nel corso della settimana abbiamo posto particolare attenzione agli errori commessi in quell’ occasione per poi resettare e focalizzare tutta l’attenzione al prossimo incontro. Sarà una partita ostica, già all’ andata l’abbiamo spuntata di misura in quel di Palermo, la compagine rosanero senza dubbio verrà a Salerno per metterci in difficoltà ma noi abbiamo tanta fame di rivincita. E’ vero che i nostri avversari sono in crescita, manifestando notevoli progressi nel corso della stagione, dunque saremo chiamati a dare il tutto per tutto per conquistare l’ intera posta in palio e non deludere il pubblico amico”.

La gara tra Genea Lanzara ed Aretusa, diretta dai signori Simone e Monitillo, andrà in scena Sabato 14 Gennaio alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.