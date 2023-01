Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno in trasferta a Catania Sabato alle 15:00 gli uomini di Citro giocheranno alla Scuderi un match molto importante.

Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 15:00 avrà lungo l’ultima gara del girone di andata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Check-Up RN Salerno incontrerà il Nuoto Catania presso la piscina “Scuderi” di Catania.

Archiviata una vittoria importante contro il Quinto, mercoledì 18 gennaio, con un match giocato senza sbavature e mantenendo alta la concentrazione per tutti e quattro i tempi, i giallorossi sono chiamati a chiudere il girone puntando sulla continuità cercando di allungare il divario con le inseguitrici.

“Giocheremo in un campo storicamente caldo con una vasca stretta. Il Catania ha diversi giocatori dotati di un buon tiro dal perimetro ed hanno fame di punti. Noi dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, dobbiamo approcciare la gara con grande determinazione, consapevoli che ci sarà da soffrire.” Queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Tornare da Catania con i tre punti significa staccarsi dalla zona salvezza e iniziare a pensare a un campionato più tranquillo. Quello di Catania è un campo da sempre ostico. Loro sicuramente hanno bisogno di punti ma dobbiamo andare anche noi con determinazione. Il nostro campionato deve essere un campionato diverso, ne abbiamo le possibilità. Dobbiamo avere la giusta mentalità fin dall'inizio, la stessa dimostrata contro il Quinto.” Queste le parole del difensore giallorosso Umberto Esposito.

I giallorossi ancora una volta dovranno fare a meno della propria struttura per l’ultimo allenamento in casa prima della partenza per Catania. La Vitale sarà ancora indisponibile poiché dalle 12.00 di oggi è stata diramata una nuova allerta meteo. È prevista la diretta streaming dalla pagina Facebook del Nuoto Catania.