Pallamano, A2: la Genea Lanzara riprendere la marcia vincente I salernitani si sono imposti in casa per 29-25 contro il Cus Palermo.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Genea Lanzara che, priva del bulgaro Kolev e con in campo una squadra giovanissima, centra il decimo successo stagionale al ritorno tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. I salernitani guidati da coach Nikola Manojlovic, nella penultima giornata della Regular Season, si sono aggiudicati il big match contro Palermo – seconda in classifica – col punteggio finale di 29 – 25 al termine di una partita ricca di emozioni.

I due punti maturati contro i siculi consentono ai rossoblù di blindare matematicamente la prima posizione in classifica, occupata dalla Genea sin dall’ inizio della stagione senza grossi patemi, distaccando attualmente di ben sei lunghezze le inseguitrici Palermo, Il Giovinetto ed Haenna tutte appaiate a quota 14 punti.

Resta ancora un match da disputarsi per capitan Milano e compagni, in quel di Ragusa, dopodiché partirà a febbraio inoltrato la fase finale – ad orologio – della stagione, coi salernitani che avranno il vantaggio di affrontare in casa le squadre che si piazzeranno al secondo, terzo e quarto posto della graduatoria facendo visita, invece, alle rimanenti tre.

Il match diretto dai signori Simone e Monitillo vede i padroni di casa partire forte con Mendo, Bellini e Florio – quest’ ultimo miglior marcatore del match con nove reti – a siglare il primo parziale di 4 – 1. I padroni di casa allungano sull’ 11-6 a metà del primo tempo, dopodichè si spegne la luce in casa salernitana col Palermo che opera il controsorpasso portandosi negli spogliatoi sul 12 – 13.

Nella ripresa si rivede la Genea della prima parte di gara, coi salernitani che impattano sul 15 – 15 e raggiungono quattro lunghezze di vantaggio sul 21 – 17. Il Palermo accenna ad una timida rimonta impattando nuovamente sul 22 – 22, ma la Genea non molla la presa ed, anzi, accelera premendo il piede sull’ acceleratore e con le segnature di Munda, Senatore e del capitano Antonio Milano – infallibile dai sette metri – trova il rassicurante vantaggio di sei reti sul 29 – 23. A giochi ormai chiusi le due segnature di Pola ed Aragona per gli ospiti chiudono il match sul 29 – 25 finale.

GENEA LANZARA – CUS PALERMO 29 : 25

GENEA LANZARA: Milano A. 3, Senatore M. 6, Merola, Senatore A., Milano C., Gonzalez, Florio 9, Avallone, Gomez Subarroca 2, Mendo 1, Munda 4, Bellini 4, Cappellari. All: Manojlovic

CUS PALERMO: Aragona 9, Gangi Chiodo, Guardì 4, Alieri, Gottuso, Vitale A., Pitruzzella, Testa 4, Vitale E. 1, Parrino 1, Pola 5, Puglisi 1. All: Tornambè

ARBITRI: Simone - Monitillo