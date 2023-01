Rari Nantes Salerno, Citro: "Fatto bene solo nel primo tempo" Il coach bacchetta i suoi: "Dopo lo svantaggio ci siamo innervositi".

“Abbiamo giocato discretamente solo nel primo tempo, dal secondo abbiamo iniziato a difendere male con tanti errori individuali”. Parole di coach Matteo Citro al termine della sfida che la Rari Nantes Salerno ha perso a Catania. Campani ko 11-8 alla Piscina Scuderi pagando a caro prezzo il passaggio a vuoto nel secondo e nel terzo quarto che ha regalato ai padroni di casa un parziale di 8-3. Da quel momento la squadra di Citro non è stata più la stessa.

“Siamo andati sotto e ci siamo innervositi anche nella gestione dell'attacco –sottolinea il tecnico-. Loro avevano più fame di noi e sono stati bravi a sfruttare tutti i nostri errori”.

La Rari Nantes Salerno ha chiuso il girone d’andata a quota 13 punti grazie a quattro successi e un pareggio, mentre sono otto le sconfitte. Sabato 28 si torna in acqua per la prima del girone di ritorno da giocare in trasferta a Trieste.