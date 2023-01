Jomi Salerno, Ancona: "Contenti per la vittoria" Nel prossimo week end appuntamento con la Coppa Italia.

La Jomi Salerno ha sbancato Erice imponendosi per 27-20 restando ad un solo punto di distanza dalla capolista Cassa Rurale Pontinia vittoriosa a Prato. Soddisfatto coach Ancona che continua a lavorare ottenendo ottimi risultati. Da quando è sulla panchina delle vicecampionesse d’Italia la squadra ha risposto alla grande.

“La gara è partita in maniera molto equilibrata, da parte nostra, all’inizio, ci sono stati errori nel momento in cui conquistavamo palla e poi non riuscivamo a segnare, ma allo stesso tempo abbiamo sbagliato poco in difesa, abbiamo fatto bene in questo senso. Nella seconda parte del primo tempo siamo venuti fuori bene, nonostante avessimo Gomez a mezzo servizio a causa del problema alla caviglia che si era procurata nell’ultima partita – ha sottolineato Francesco Ancona -. Ha stretto i denti, perché voleva a tutti i costi esserci per questa sfida importante anche perché poi la settimana prossima non si giocherà in campionato. Le nostre avversarie si sono presentate molto bene, erano cariche perché per loro questa era una sfida da non poter perdere, avevano il pubblico dalla loro parte e soprattutto c’era anche il nuovo acquisto. Poi, però, si scende in campo e, al di là dei nomi, la partita si decide nei 60 minuti. Siamo contenti per aver conquistato la vittoria, ma questo non significa nulla: ora c’è la Coppa Italia, noi dovremo riuscire a passare il primo turno e poi probabilmente le incontreremo di nuovo e, in quel caso, sarà tutta un’altra storia. La squadra comunque sta lavorando bene e l’ha dimostrato perché siamo riusciti ad imporci a casa loro, in una situazione complicata anche per il sostegno che loro avevano da parte del pubblico presente”.

La Jomi Salerno ora prepara l’assalto alla Coppa Italia mentre per quanto riguarda il campionato, dopo la sosta, appuntamento interno contro Teramo l’11 febbraio.