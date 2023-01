Arechi Rugby, la Capitolina passa al Vestuti ma arriva il primo punto Ospiti vittoriosi 22-19 dopo una grande partita dei salernitani, domenica derby col Benevento.

Iniziare l’anno con il piglio giusto, per dare un segnale a chi non ha mai smesso di crederci. Questo l’obiettivo dell’Arechi Rugby che, tra le mura amiche del “Vestuti”, registra un clamoroso 19 a 22 con la quotata Capitolina Rugby e guadagna, così, il primo punto della stagione grazie al bonus difensivo.

Nonostante la sconfitta, è sensibile la soddisfazione di coach Francesco Caliendo, che ammette: “Partita giocata effettivamente alla pari. Nessuno si è accontentato: entrambe le squadre volevano i 5 punti. Noi siamo andati subito in vantaggio con una meta, poi loro hanno segnato 4 mete nei primi quaranta minuti. Ci sono state distrazioni sui calci d’inizio e altre disattenzioni, che abbiamo pagato carissimo. Nel secondo tempo, però, abbiamo giocato in modo più spavaldo e abbiamo recuperato, ma potevamo rischiare di pareggiarla o addirittura di vincerla. Abbiamo voluto rischiare, puntando al bottino pieno, perché volevamo dare una scossa alla classifica con una squadra di alto livello come la Capitolina. Siamo contenti per il punto conquistato, ma avremmo potuto ottenere anche di più”.

Particolare elogio alla fase difensiva: “Abbiamo tenuto bene in difesa – commenta coach Caliendo – loro sono molto bravi soprattutto sui trequarti ma abbiamo retto con maturità. Con alcuni errori in meno, inammissibili in questa categoria, il punteggio sarebbe stato diverso”.

Ora, occhi puntati sulla prossima di campionato: il derby campano con Benevento. “Domenica prossima occorrerà massima concentrazione. Ripartiamo da qui, dai progressi registrati sin dall’ultima del 2022 con la Roma e con la voglia di fare ancora meglio”.

Formazioni

Arechi Rugby: Tartaglione, Sellitto, De Simone, Ferrigno, D’Amato, Di Matteo (cap.), Civale, Finamore, Cannoniero O., Cannoniero C., Giordano Se., Giordano Si., Cristiano, D’Elia, Cafasso. Panchina: Porcaro, Pettinari, De Fiore, Musella, Cigolari, Lucia, Frangione.

Capitolina Rugby: Lunedini, Hull, Sterlini, Basili, Terribili, Clausi, Centrone, Colafigli, Bouchacourt, Scaramuzzino, Caruso, Allegrini, Pinto Folicaldi, Pasquinelli, De Lorenzis. Panchina: Pauletti, Frosi, Sellani, Marchesi, Benvenuti, Bruni, Luna.