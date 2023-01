Atletica, la Derkach subito protagonista nel triplo indoor Ad Ancona la triplista di Pagani balza a 14.25 sfiorando il proprio primato stabilito un anno fa.

Il 2023 di Dariya Derkach è iniziato in maniera positiva. La triplista di Pagani ha gareggiato al Memorial Giovannini al Palaindoor di Ancona. La portacolori dell’Aeronautica Militare aveva esordito nel salto in lungo con un discreto 6.17, misura che le ha dato fiducia in vista della prima gara nel triplo. Le risposte sono state più che positive.

La Derkach si è presentata con un 14.25 che è una grande prestazione visto il periodo della stagione. Infatti, è distante un solo centimetro dal primato indoor fatto registrare, sempre ad Ancona, lo scorso anno. Da segnalare che la misura è arrivata subito al secondo salto dopo che nel primo tentativo era atterrata a 13.97. Nei successivi tre salti a disposizione sono arrivati un nullo e due rinunce per una gara ormai stravinta. L’obiettivo della stagione indoor potrebbe essere quello di strappare un pass per gli Europei, in programma a Monaco di Baviera dal 2 al 5 marzo, saltando il minimo fissato a 14.32.