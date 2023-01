Torna la Youth League Under 20, Jomi a Casalgrande per difendere il primato La serie A1 si ferma, spazio ai tornei giovanili con le salernitane grandi protagoniste.

Con la pausa del campionato di serie A1 di pallamano femminile, per le giovanissime della Jomi Salerno è ora di rituffarsi nuovamente in Youth League Under 20. Dopo aver chiuso in testa alla classifica la prima parte della competizione giovanile, con le quattro vittorie conquistate su altrettante gare ai danni delle avversarie Sassari, Casalgrande, Primule Azzurre e Teramo, le salernitane non vedono l’ora di mettersi di nuovo in gioco.

Archiviata, come detto, positivamente la prima parte della Youth League Under 20 che, tra l’altro, si disputò proprio alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno lo scorso mese di dicembre, le atlete allenate da coach Ancona partiranno ora alla volta di Casalgrande: al PalaKeope, infatti, sfideranno Chieti e Camerano con l’obiettivo di difendere il primato. Entrambe le gare sono in programma domani, sabato 28 gennaio, e si disputeranno rispettivamente alle ore 9.00 e alle ore 18.00.

“Andiamo a giocare queste due partite a Casalgrande contro Chieti e Camerano cercando di fare un passo in avanti anche come squadra, perché ovviamente abbiamo poche possibilità di allenarci e soprattutto di giocare. Molte di loro fanno parte della prima squadra, quindi si tratta dare anche minutaggio soprattutto a chi gioca meno in prima squadra, oltre che di rodare un po' gli schemi e le varie procedure di attacco e di difesa che comunque vengono utilizzate anche nella prima squadra – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Le ragazze hanno tanto voglia perché è un’occasione per loro per giocare, poi l’attività giovanile, per chi ha la possibilità di giocarla, è un momento di sfogo e anche di leggerezza in campo. Queste sono sempre belle manifestazioni e Salerno ha una squadra che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Faremo due partite in un’unica giornata quindi poi ci sarà il tempo di recuperare in vista della Coppa Italia. Resta, però, un momento molto impegnativo soprattutto per alcune di loro, Ramona Manojlovic e Giulia Rossomando, ad esempio, che comunque lunedì torneranno in palestra per preparare in tre giorni le finali dui Coppa Italia, un evento molto importante oltre che molto impegnativo se si vuole arrivare fino in fondo”.