Pallamano, A2: la Genea Lanzara fa visita al Ragusa Appuntamento sabato alle 19:00 sul campo del fanalino di coda del torneo.

La Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A2 è giunta alle battute finali. Nell’ ultimo turno del girone di ritorno i salernitani cari al presidente Domenico Sica affronteranno l’ennesima lunga trasferta in terra sicula, affrontando il Ragusa.

La compagine allenata da Adam Klimek è momentaneamente in ultima posizione, ma bisognerà comunque mantenere alte la concentrazione e l’attenzione per ottenere l’intera posta in palio che garantirebbe ai salernitani la possibilità di blindare ulteriormente il primato in classifica allungando il divario sulle inseguitrici.

La Genea Lanzara sarà, poi, attesa da una lunghissima pausa in quanto osserverà il turno di riposo nella prima giornata della fase ad orologio (al via il 18 febbraio), per poi esordire nella fase finale del campionato il 25 febbraio tra le mura amiche ospitando la squadra che si posizionerà al quarto posto.

“Sabato ci aspetta l’ultima gara della fase regolare contro Ragusa – dichiara Joel Cappellari, portiere della Genea Lanzara – sarà una trasferta difficile così come tutte quelle in terra sicula, ma questa settimana stiamo lavorando davvero bene e vogliamo assolutamente conquistare i due punti. Speriamo che il gioco che faremo vedere in campo sarà all’altezza delle aspettative.

Non bisogna assolutamente sottovalutare il Ragusa, è una squadra giovane ma talentuosa e tra le mura amiche sarà intenzionata a fare risultato, dunque non dobbiamo abbassare la guardia. Affronteremo poi un periodo di pausa, dove cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali per la fase ad orologio ed anche per la Youth League Under 20: a marzo e ad aprile disputeremo le gare della terza e quarta fase a Conversano e a Pontinia, dove l’obiettivo sarà quello di conquistare quanto prima i punti necessari per la qualificazione alla Final Eight di giugno”.

La gara Ragusa – Genea Lanzara, diretta dai signori Falcone e Tilaro, andrà in scena Sabato 28 Gennaio alle ore 19:00 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Pallamano Ragusa”.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO:

CUS Palermo – Mascalucia; Haenna – Il Giovinetto; Ragusa – Genea Lanzara; riposa: Aretusa.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 20, Palermo 14, Il Giovinetto 14, Haenna 14, Aretusa* 9, Mascalucia 7, Ragusa 0.

*= 1 partita in meno