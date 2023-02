Italrugby femminile, ventidue atlete sotto contratto: c'è anche una campana La salernitana Giada Franco figura nell'elenco delle contrattualizzate per la stagione 2023.

Dopo l’exploit ai Mondiali in Nuova Zelanda, dove l’Italrugby femminile ha raggiunto i quarti di finale, e i diversi piazzamenti di livello nel Sei Nazioni degli ultimi anni, il progetto legato alla squadra femminile continua ad essere centrale per la Federazione. Infatti, ventidue atlete d’interesse nazionale, sono state contrattualizzate anche nel 2023 e riceveranno un contributo economico per continuare a giocare a rugby ad alti livelli.

Tra le contrattualizzate, figura anche Giada Franco, atleta salernitana che all’ultimo Mondiale ha portato a casa in due partite il titolo di migliore giocatrice della sfida. Per lei l’unico rammarico della spedizione in Nuova Zelanda è quello di non aver potuto giocare contro la Francia nei quarti di finale per un infortunio. La franco, che vanta 27 presenze in azzurro, gioca attualmente nel Rugby Colorno.

Del progetto ha parlato la Consigliera Federale con delega al rugby femminile Francesca Gallina. "Quando un anno fa abbiamo introdotto una nuova forma di supporto economico alle atlete della Nazionale Femminile avevamo già chiaro che non poteva trattarsi di un intervento isolato, perciò il Consiglio Federale non ha esitato a rinnovare il proprio impegno anche per quest'anno. La crescita esponenziale del movimento femminile a livello internazionale e, contestualmente, l'impulso a progredire che stiamo cercando di dare a tutto il movimento femminile italiano, in ogni sua parte, non possono che indurci a sostenere gli enormi sforzi che le giocatrici nazionali compiono per conciliare vita sportiva e vita privata. La continuità del supporto va nella direzione di favorire la serenità in chi si allena ogni giorno, anche più volte al giorno, e contemporaneamente vive molteplici ruoli, da studentessa o da lavoratrice”.

Queste le atlete sotto contratto con FIR per il 2023:

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba) - 4 caps

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba) - 12 caps

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova) - 34 caps

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain) - 40 caps

Giada FRANCO (Rugby Colorno) - 27 caps

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova) - 86 caps

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova) - 60 caps

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina) - 2 caps

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno) - 37 caps

Veronica MADIA (Rugby Colorno) - 36 caps

Gaia MARIS (Wasps Rugby) - 15 caps

Aura MUZZO (Arredissima Villorba) - 31 caps

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova) - 20 caps

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova) - 61 caps

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova) - 74 caps

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat) - 17 caps

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) - 73 caps

Emanuela STECCA (Arredissima Villorba) - 3 caps

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova) - 2 caps

Sara SEYE (Rugby Calvisano) - 12 caps

Silvia TURANI (Exeter Chiefs) - 24 caps

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova) - 14 caps