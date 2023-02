Coppa Italia: in semifinale la Jomi Salerno trova Erice Le siciliane sul cammino delle campane che vogliono portare a casa il trofeo.

La Jomi Salerno è pronta a scendere nuovamente in campo per la Coppa Italia 2023. Dopo aver ottenuto il successo, con un’ottima prestazione corale, nei quarti di finale battendo, nel pomeriggio di ieri, la Securfox Ferrara con il risultato finale di 42 – 24, per le atlete allenate da coach Francesco Ancona è di nuovo tempo di gara. Archiviati, infatti, i quarti di finale di Coppa Italia, la Jomi Salerno ha

conosciuto finalmente la squadra che affronterà in occasione della semifinale, in programma alle ore 14.00 di domani, sabato 4 febbraio,

all’RDS Stadium di Rimini. Sarà Erice l’avversaria che le salernitane dovranno battere per centrare la finalissima di domenica. La Jomi

Salerno, che ha già affrontato in campionato Erice battendo le siciliane 31 – 25 nella gara d’andata a Salerno e 20 – 27 in quella di ritorno,

arriveranno al match di domani con il vantaggio di aver riposato un giorno in più rispetto alle avversarie.

“Dopo la vittoria di giovedì con Ferrara siamo approdate in semifinale e giocheremo domani contro l’Erice. Siamo molto cariche e motivate per questa semifinale – ha dichiarato Giulia Rossomando -. Abbiamo già affrontato l’Erice in campionato ma questa è una partita secca, speriamo di fare il nostro meglio per portare a casa questa vittoria e quindi andare in finale”.