Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno cede contro i campioni d'Europa La Pro Recco del salernitano Dolce si è imposta per 13-7 alla Simone Vitale.

Le porte della Simone Vitale di Salerno si sono aperte questa mattina alle 12:30 per accogliere i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco dell'ex Vincenzo Dolce. Uno squadra che ha messo in seria difficoltà, come è giusto che sia, la Check-Up Rari Nantes Salerno. I padroni di casa, però, non hanno sfigurato. Hanno disputato un match coraggioso facendo vedere ottime cose. Il 13-7 finale racconta di una partita mai in discussione in cui sono arrivati comunque messaggi positivi per coach Citro in ottica futura.

Inoltre, va segnalato che oggi, come si legge nella nota societaria, “sugli spalti erano presenti gli studenti del Liceo Scientifico Statale Francesco Severi iscritti al progetto "SportAbilmente", che hanno potuto vivere l'esperienza di una gara di serie A1. La Rari Nantes Nuoto Salerno è sempre molto attiva quando si tratta di accogliere progetti sociali e culturali del proprio territorio, soprattutto quando questi hanno come protagonisti i giovani”.