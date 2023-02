Boxe: Mouhiidine in finale contro il fenomenale La Cruz Peralta Appuntamento alle 18:15 alla Salle Ominisport di Marrakech in Marocco.

Quella odierna è una lunga giornata d’attesa per Aziz Abbes Mouhiidine. Una prova generale importantissima in vista di Mondiali ed Olimpiadi. Alla Salle Ominisport di Marrakech in Marocco, dove il ragazzone di mercato San Severino è impegnato nel Trofeo Internazionale Mohammed VI, andrà in scena l’incontro più atteso. E’ una sorta di rivincita dell’ultima finale mondiale, perché dall’altra parte del ring salirà il fenomenale cubano La Cruz Peralta, pugile che non ha bisogno di nessuna presentazione.

A Belgrado il “mito” riuscì ad avere la meglio sull’azzurro che da quel match, però, è cresciuto tanto. Sono i due padroni della categoria. In America il cubano non conosce rivali, stessa cosa per il salernitano nel vecchio continente.

Incontro attesissimo anche da tutti i tecnici, perché in molti hanno il presentimento che possa essere una prova generale per un’altra finale iridata, quella di Tashkent, in Uzbekistan, nel mese di maggio. Questo pomeriggio alle 18:15 capiremo se Azizi Abbes Mouhiidine ha accorciato le distanze dal cubano ed è pronto per ricevere il suo testimone nella categoria dei 92 kg.