Boxe: Mouhiidine batte il "mito" La Cruz Peralta e si prende l'oro Al Trofeo Mohammed VI il campano ha dominato anche la finale contro il campione del mondo 2021.

Il “mito” è caduto. Lo ha fatto sotto i colpi potenti, veloci ed eleganti di Aziz Abbes Mouhiidine, il vero padrone della categoria dei 92 kg. L’azzurro ha stravinto l’oro dominando il “Trofeo Mohammed VI” andato in scena sul ring di Marrakech in Marocco. Quella del campano è stata una finale dà applausi.

La Cruz Peralta lo aveva battuto nell'ultimo atto del campionato del mondo nel 2021 a Belgrado. Una sconfitta che ha dato il via alla rincorsa al vertice dell’italiano. Da quel momento l’allievo del maestro Moffa è stato praticamente perfetta. Ieri sul ring di Marrakech ha dato vita ad una prova da fuoriclasse non lasciando scampo al fenomeno cubano. Verdetto netto e senza appelli, il più forte in Marocco è stato Aziz Abbes Mouhiidine, vera stella della competizione.

Si tratta di un successo che fa ben sperare in vista dei Mondiali di maggio e dei Giochi Olimpici di Parigi. Gli addetti ai lavori sono tutti convinti che saranno proprio questi due grandi atleti a giocarsi le medaglie d’oro. Al momento Aziz Abbes Mouhiidine sembra essere pronto per scrivere la storia.

Risultati finali:

AZZURRI

FInale 75 Kg Cavallaro vs Sosulin RUS H 0-5

Finale 92 Kg Mouhiidine vs La Cruz Peralta CUB 5-0

AZZURRE

Finale 54 Kg Savchuk vs Shekerbekova KAZ 0-5

Finale 52 Kg Chaarabi vs Gonzalez SPA H 5-0

8° 52 Kg Chaarabi vs Nyembo CDO 5-0

4° 60 Kg Mesiano vs Gobulova RUS 1-4

4° 50 Kg Sorrentino vs Mathaladan SGP WO

4° 54 Kg Savchuk vs Madueno SPA 5-0

4° 48 Kg Bonatti vs Liu TPE 2-3

4° 57 Kg Testa vs Yorontsova RUS 1-4

4° 52 Kg Chaarabi vs Sterling HAI 5-0

Semifinale 63 Kg Canfora vs Sychuova RUS 0-5



Semifinale 54 Kg Savchuk vs Perijoc ROM 5-0



8° 60 Kg Iozia vs Udin INA 5-0

8° 71 Kg Cavallaro vs Kulenguluka COD W TKO 2 ROUND

4° 75 Kg Cavallaro vs Alsa' LBA 5-0

4° 80 Kg Commey vs Iashaish JOR 5-0

4° +92 Kg Lenzi vs Abdullayev AZE 3-2

4° 92 Mouhiidine vs Boufia FRA 5-0

4° 60 Kg Iozia vs Sigaque MOZ 5-0

4° 80 Kg Commey vs LOPEZ CUB 0-5



Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Mdahoma COM W TKO 1 ROUND



