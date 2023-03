Pallamano, A2: la Jomi Salerno riparte dal Veneto Dopo tre settimane torna il campionato e le salernitane faranno visita al Cellini Padova.

A tre settimane dall’ultima gara, per la Jomi Salerno è tempo di riprendere il proprio cammino in campionato. Trasferta veneta in occasione della 7^ giornata di ritorno per le atlete di Francesco Ancona che domani, sabato 18 marzo alle ore 20.00, saranno impegnate al PalaFarfalle contro il Cellini Padova. Un match dal valore importantissimo per le salernitane, chiamate a dare continuità di prestazioni ma soprattutto di risultati nella gara che precede il big match di Pontinia.

La Jomi Salerno, dunque, riparte in campionato da prima in classifica, con 31 punti fin qui conquistati e senza aver mai subito una sconfitta nel girone di ritorno. Stato di forma buono anche per le avversarie: il Cellini Padova, che ha messo una dietro l’altra 6 vittorie nelle 6 gare disputate in questa seconda fase del campionato collezionando 21 punti, affronterà la Jomi Salerno da quinta in classifica. Un match da non sottovalutare, dunque, che nasconde le insidie del ritorno in campo dopo 20 giorni circa dall’ultima partita disputata e di un’avversaria che, dinanzi al pubblico di casa, vorrà dimostrare di poter dire la propria anche al cospetto della capolista Jomi. La gara sarà trasmessa in diretta su ElevenSports.

“Affrontiamo una partita delicata, molto importante che ci può permettere di mantenere salda la prima posizione della classifica ed affrontare la prossima partita casalinga contro il Pontinia in una situazione di privilegio. Contro Padova sarà una partita difficile perché loro hanno saputo battere due grandi di questo campionato, Bressanone e Pontinia, quindi sicuramente sono cariche e vorranno ripetersi contro di noi – ha dichiarato il mister della Jomi Salerno Francesco Ancona –. Noi, però, non possiamo sbagliare, vogliamo mantenere questa posizione di classifica. Andiamo sicuramente a Padova per fare una buona partita e per portare a casa i due punti”.