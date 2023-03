Pallamano, A1: la Jomi Salerno domina e vince a Padova Le salernitane hanno centrato la 16esima vittoria in campionato.

La Jomi Salerno ottiene un successo d’oro nella gara che sancisce il ritorno in campionato dopo tre settimane di stop. A Padova, contro il Cellini, a dominare sulle padrone di casa, sono le salernitane autrici di una prestazione attenta che è valsa la sedicesima vittoria in campionato. Due punti, dunque, fondamentali per continuare a tenere a distanza di sicurezza il Pontinia secondo in classifica.

Cellini Padova e Jomi Salerno in campo al PalaFarfalle in occasione della 7^ giornata del girone di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. È un primo tempo di stampo salernitano in terra veneta con la Jomi subito protagonista nei minuti iniziali del match: prima l’ottima parata su un tiro dai 7 metri del portiere Pinto Pereira, poi la rete a firma di Ilaria Dalla Costa. Non è valso a molto lo spirito combattivo del Cellini nel corso della prima fase della gara con le atlete di coach Saadi in difficoltà nel trovare la penetrazione e, quindi, la via del gol. Sul fronte opposto le salernitane sfoderano tecnica, qualità e determinazione con un assoluto dominio grazie alla buona risposta del gruppo e, tra le altre, alla prestazione maiuscola proprio di Daniela Pereira. Prova quasi perfetta e di assoluta lucidità con la Jomi brava a sfruttare i tanti contropiedi e a realizzare, nei secondi finali del primo tempo, il massimo vantaggio, + 8, chiudendo la frazione sul parziale di 10 – 18. È di nuovo il vicecapitano Ilaria Dalla Costa ad andare per prima in gol in un secondo tempo che ha visto ancora le salernitane pienamente padrone del match. Con Cellini che ha presto staccato la spina, per il sette di coach Ancona è stato fin troppo semplice continuare a dominare sulle padrone di case. Cambio in porta con Di Giugno tra i pali per Pinto Pereira e spazio anche a Stellato nel corso di un secondo tempo archiviato con anticipo dalle salernitane trascinate dalle ottime Bajciova e Dalla Costa. Con il massimo vantaggio, + 13, ottenuto a cinque minuti dalla fine, la Jomi Salerno si è avviata in scioltezza e tranquillità verso la conclusione di un match cruciale per il prosieguo del campionato.

Salerno ferma, dunque, un Cellini in salute e porta a casa due punti che contribuiscono ad alimentare la fiducia in vista del prossimo impegno di campionato. La Jomi, infatti, sarà nuovamente in campo sabato 25 febbraio nel big match casalingo contro il Pontinia.



Cellini Padova - Jomi Salerno 20 – 32 (10 – 18)



Cellini Padova: Djiogap Y. 2, Djiogap C. (K) 2, Eghianruwa B. 4, Rodriguez, Djiogap V. 5, Broch (VK), Meneghini 2, Aroubi, Prela, Okorie, Enabulele, Bozza, Eghianruwa S., Barresi 5. All. Abderrahman Saadi

Jomi Salerno: Rizo Gomez, Stellato, Dalla Costa (VK) 6, Rossomando 5, Squizziato 7, Di Giugno, Stettler, Bajciova 6, Manojlovic 8, Napoletano (K), Chianese, Pereira, Lauretti Matos. All. Francesco Ancona

Arbitri: Fato, Guarini