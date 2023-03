Jomi Salerno, c’è attesa per il big match casalingo con Pontinia Cyrielle Lauretti Matos chiama a raccolta i tifosi.

Settimana cruciale di lavoro per la Jomi Salerno che, dopo aver conquistato il sedicesimo successo dall’inizio del campionato lo scorso sabato sull’ostico campo del Cellini Padova, è attesa ora da una prova ancora una volta fondamentale. Prova che potrebbe imprimere già una svolta al massimo torneo di pallamano femminile perché, il prossimo sabato alla Palumbo di Salerno, si affronteranno prima e seconda in classifica, Jomi e Pontinia rispettivamente a 33 e 30 punti.

Il momento è attesissimo perché il big match contro le laziali vale una fetta importante del campionato. Ed è per questo che, forti anche della vittoria conquistata nella trasferta veneta dello scorso fine settimana, le salernitane lavorano al delicato appuntamento casalingo con massima concentrazione, la stessa che occorrerà mettere in campo per affrontare al meglio il Pontinia. Alla Palumbo, infatti, servirà il pubblico delle grandi occasioni per sostenere il gruppo allenato da Francesco Ancona, ancora una volta in cerca di continuità.



“Per la gara contro Pontinia ci stiamo preparando da quando è finita la Coppa Italia visti i risultati. E’ un continuo lavoro, con il mister stiamo cercando di correggere gli errori che abbiamo commesso per cercare di affrontare al meglio la partita – ha dichiarato Cyrielle Lauretti Matos – Contro il Padova, nel precedente turno di campionato, sapevamo che non sarebbe stato molto semplice visto i risultati che loro avevano ottenuto nelle due giornate precedenti e, quindi. come sempre non abbiamo sottovalutato l’avversario. Il prossimo sabato contro Pontinia ci aspettiamo una gara difficilissima, spero che vada bene per noi. Il Pontinia è una squadra molto forte, non sarà facile affrontarla e per questo faccio appello a tutti i nostri tifosi affinché possano essere l’ottavo uomo in campo”.