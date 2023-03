Pallamano, A1: la Jomi Salerno doma anche il Pontinia Dopo la vittoria nel big match le campane hanno aumentato il margine sulle inseguitrici.

È una prestazione quasi perfetta quella che consegna alla Jomi Salerno l’importante vittoria sul Pontinia nel big match dell’8^ giornata di campionato. Le atlete di coach Ancona conducono con lucidità e grande attenzione una gara delicata ma sempre sotto controllo e, a tre giornate dalla conclusione della regular season, aumentano ulteriormente il distacco sulla seconda in classifica.

Jomi Salerno e Cassa Rurale Pontinia in campo per il match che vale l’8° turno del girone di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Avvio importantissimo per la formazione di casa che domina il primo quarto: prima Manojlovic, al tiro dopo soli 30 secondi, poi Bajciova e due volte Dalla Costa: il sette allenato da Francesco Ancona parte con le marce alte e blocca letteralmente il Pontinia. La prima rete della formazione ospite arriva, infatti, allo scoccare dei 10 minuti di gioco con Marinela Panayotova che realizza il gol da cui il Pontinia prova a riparte dopo un avvio shock. Gara senza pause e giocata a ritmi altissimi da parte delle formazioni in campo: il primo e il secondo attacco del campionato si danno battaglia, con la Jomi sempre avanti ed il Pontinia che, dal secondo quarto del match, ha provato ad accorciare le distanze fino a mettersi a sole due reti dalla squadra allenata da coach Ancona. Complice la prestazione maiuscola del portiere Pinto Pereira è la Jomi Salerno però a chiudere avanti di sei il primo tempo. Pochissime sbavature e prova di sacrificio per la squadra di casa che, per il big match, ha dovuto gestire qualche infortunio e indisponibilità di troppo, limitando anche le possibili rotazioni. Mai paga la Jomi Salerno ha dominato anche la seconda frazione di gioco, aperta, proprio come nel primo tempo, da una rete di Ramona Manojlovic. Senza mai perdere la concentrazione la formazione di casa si è avviata così verso la meritata vittoria per 29 – 25. La Jomi Salerno scenderà nuovamente in campo il prossimo sabato 1° aprile quando sarà impegnata in trasferta contro il Mestrino.



Jomi Salerno – Pontinia 29 – 25 (16 – 10)



Jomi Salerno: Stellato, Dalla Costa (VK) 5, Lolli, Rossomando 9, Avagliano, Squizziato 3, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler, Bajciova 2, Manojlovic 6, Napoletano (K) 4 , Ciociano, Pereira, Lauretti Matos. All. Francesco Ancona



Pontinia: Ramazzotti, Manzo, Podda 3, Saraca, Conte 4, Colloredo 6, Sitzia, Notarianni 1, Giardino, Bassanese 1, Panayotova 2, Radovic, Gomez (K) 6, Crosta2. All. Antonj Laera



Arbitri: Simone - Monitillo