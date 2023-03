Jomi Salerno, Ancona: "Gara affrontata nel migliore dei modi" “Della mia squadra ho apprezzato la voglia di vincere".

La vittoria col Pontinia ha aiutato la Jomi Salerno a blindare il vantaggio in classifica. Le salernitane sono le favorite per lo scudetto e partita dopo partita la convinzione aumenta sempre di più. Soddisfatto dopo il big match il tecnico Francesco Ancona. “La squadra ha affrontato la gara contro Pontinia nel miglior dei modi, un grande inizio, una grande concentrazione. Abbiamo comunque avuto un paio di cali sia nel primo che nel secondo tempo, ma penso che la partita sia sempre stata sotto controllo da parte nostra. Certo bisogna evitare alcuni errori perché quando hai una partita così sotto controllo devi dominarla e non devi mai metterla in discussione, dobbiamo migliorare in questo. Avevamo poco cambi, quindi questo probabilmente ha condizionato un po' la tenuta mentale e fisica della squadra. Sono soddisfatto perché era una partita importante, servivano i due punti e abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

La mentalità del team salernitano può fare la differenza. “Della mia squadra ho apprezzato la voglia di vincere, abbiamo giocato da squadra, sapevamo che dovevamo vincere a tutti i costi e penso che si avvertisse proprio nell’aria questa voglia di vincere. I cinque punti che ci separano ora dal Pontinia sono sicuramente un fatto importante, ma noi ora dobbiamo

pensare alla prossima partita di Mestrino, dobbiamo andare lì per vincere, per migliorare, per continuare a giocare bene. Ora abbiamo l’assenza di Rizo Gomez, non sappiamo se rientrerà la prossima settimana, dobbiamo lavorare anche su questo e cercare di inserire altre giocatrici in campo, per dare loro minutaggio e creare nuove rotazioni anche in ottica playoff”.