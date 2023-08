Atletica, Derkach convocata per il Mondiale in Ungheria La triplista di Pagani è reduce dal secondo posto ai tricolori di Molfetta.

L’argento agli Europei indoor di Istanbul è stato uno dei punti più alti della carriera di Dariya Derkach. La triplista cresciuta a Pagani ha preso parte già a due edizioni dei Giochi Olimpici, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020, e si appresta a partecipare al suo secondo Mondiale. Nel triplo saranno due le azzurre in gara, insieme alla ragazza che difende i colori dell’Aeronautica Militare, ci sarà anche Ottavia Cestonaro, fresca vincitrice del titolo tricolore a Molfetta con 13.98 davanti alla Derkach che si è fermata a 13.93.

Mercoledì 25 agosto, intorno alle 19:30, le due azzurre scenderanno in pedana con l’obiettivo di superare il turno di qualificazione per tornare in gara venerdì. Missione non semplice che alla Derkach è riuscita poche volte in passato nelle grandi competizioni. La Derkach, prima della prova tricolore a Molfetta, aveva dato buoni segnali a Madrid saltando 14.14. Per volare in finale ai Mondiali bisognerà trovare un balzo importante.

Uomini

Samuele Ceccarelli (100m, 4x100m)

Lamont Marcell Jacobs (100m, 4x100m)

Eseosa Desalu (200m, 4x100m)

Filippo Tortu (200m, 4x100m)

Davide Re (400m, 4x400m/mista)

Simone Barontini (800m)

Francesco Pernici (800m)

Catalin Tecuceanu (800m)

Pietro Arese (1500m)

Joao Bussotti (1500m)

Ossama Meslek (1500m)

Yeman Crippa (10.000m)

Hassane Fofana (110hs)

Lorenzo Simonelli (110hs, 4x100m)

Mario Lambrughi (400hs)

Alessandro Sibilio (400hs, 4x400m/mista)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Marco Fassinotti (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Claudio Michel Stecchi (salto con l'asta)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Yohanes Chiappinelli (maratona)

Eyob G. Faniel (maratona)

Daniele Meucci (maratona)

Andrea Cosi (marcia 20km)

Francesco Fortunato (marcia 20km)

Massimo Stano (marcia 20km, marcia 35km)

Andrea Agrusti (marcia 35km)

Matteo Giupponi (marcia 35km)

Riccardo Orsoni (marcia 35km)

Marco Ricci (4x100m)

Lorenzo Patta (4x100m)

Roberto Rigali (4x100m)

Vladimir Aceti (4x400m/mista)

Lorenzo Benati (4x400m/mista)

Brayan Lopez (4x400m/mista)

Riccardo Meli (4x400m/mista)

Edoardo Scottti (4x400m/mista)

Donne

Zaynab Dosso (100m, 4x100m)

Dalia Kaddari (200m, 4x100m)

Alice Mangione (400m, 4x400m/mista)

Elena Bellò (800m)

Eloisa Coiro (800m)

Ludovica Cavalli (1500m, 5000m)

Gaia Sabbatini (1500m)

Sintayehu Vissa (1500m)

Nadia Battocletti (5000m)

Ayomide Folorunso (400hs, 4x400m/mista)

Eleonora Marchiando (400hs, 4x400m/mista)

Rebecca Sartori (400hs)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l'asta)

Elisa Molinarolo (salto con l'asta)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Giovanna Epis (maratona)

Eleonora Anna Giorgi (marcia 20km)

Antonella Palmisano (marcia 20km)

Valentina Trapletti (marcia 20km)

Nicole Colombi (marcia 35km)

Federica Curiazzi (marcia 35km

Sara Vitiello (marcia 35km)

Anna Bongiorni (4x100m)

Vittoria Fontana (4x100m)

Gloria Hooper (4x100m)

Alessia Pavese (4x100m)

Irene Siragusa (4x100m)

Alessandra Bonora (4x400m/mista)

Anna Polinari (4x400m/mista)

Giancarla D. Trevisan (4x400m/mista)

Virginia Troiani (4x400m/mista)