Rari Nantes Salerno, lunedì si apre il sipario sulla nova stagione A partire da lunedì 21 agosto prende ufficialmente il via la sua preparazione pre-campionato.

Si accendono i riflettori sul mondo della pallanuoto giallorossa, con la Rari Nantes Salerno che si prepara ad affrontare la stagione 2023/2024.

A partire da lunedì 21 agosto, la Rari darà ufficialmente il via alla sua preparazione pre-campionato. La nuova rosa, arricchita da diversi fuoriclasse, si prepara alla nuova stagione sotto la guida di una rinnovata direzione tecnica.

La tappa iniziale per la Rari sarà la fase a gironi della Coppa Italia, prevista a metà settembre. Nel suo girone, la squadra salernitana si troverà di fronte alle formazioni siciliane: Ortigia Siracusa, Telimar Palermo e Nuoto Catania. Una serie di scontri che promettono spettacolo e che rappresenteranno un banco di prova importante per testare la compattezza e la forma dei nuovi atleti.

L’attenzione si sposterà quindi sulla prima di campionato, fissata per domenica 1° ottobre. In questa occasione, la Rari Nantes Salerno affronterà la squadra vicecampione d’Italia, l’AN Brescia, ex team di mister Christian Presciutti. In questi pochi mesi successivi al suo addio all’AN Brescia, Mister Presciutti è stato da subito catapultato nel ruolo di tecnico per le nazionali italiane giovanili Under 15, Under 17 e Under 20. Queste preziose esperienze hanno prontamente gettato le basi per il suo nuovo ruolo, in vista anche dell’ambizioso progetto di crescita del settore giovanile, settore supervisionato da coach Luca Malinconico, che ha condotto la fase finale dei playout, garantendo la salvezza della categoria.

Tra i nuovi atleti giunti ieri a Salerno, spicca il giovane talento croato Ivan Vrbnjak. Per lvan si tratta del debutto assoluto in un campionato italiano. Il promettente atleta, classe 1999, ha raggiunto i compagni di squadra a Salerno, portando con sé un carico di entusiasmo e determinazione. Vrbnjak ha già mostrato grande affinità con la squadra e con la città, dimostrando di essere pronto a mettersi in gioco e a contribuire al successo della squadra.

Altro volto nuovo è quello del difensore romano classe '96, Daniel Presciutti. La sua presenza, così come quella di Vrbnjak, ha generato un’energia palpabile e un clima di motivazione nell’intero gruppo. Entrambi sono arrivati a Salerno pronti e carichi a indossare la maglia giallorossa con orgoglio e a dare il massimo in ogni competizione.

Con il debutto imminente in Coppa Italia e l’inizio del campionato che si avvicina, i tifosi della Rari Nantes Salerno possono attendersi una stagione piena di emozioni.

NOTA SULLA NUOVA FORMULA

Il campionato di pallanuoto maschile A1 adotterà una nuova formula in due fasi. Nella prima fase, da ottobre a dicembre, ogni squadra affronterà le altre in un calendario accelerato. Nella seconda fase, le squadre saranno divise in due gironi sulla base della classifica precedente. Le prime 7 classificate accederanno al round Scudetto, mentre le altre 7 si sfideranno nel round Retrocessione. I Playoff e Playout sono previsti dal 1° maggio al 29 maggio. Le prime quattro classificate del girone Scudetto avanzano alle semifinali playoff scudetto.

Le squadre classificate dalla 5a alla 7a nel girone Scudetto e la 1a classificata nel girone Retrocessione giocheranno per la qualificazione all’Euro Cup.

Nel girone Retrocessione, le squadre dalla 3a alla 6a classificata si sfideranno per i playout salvezza. L’ultima classificata retrocederà in A2.