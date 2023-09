Jomi Salerno, Ancona: "Vittoria unica cosa positiva, sono un po' deluso" Il tecnico bacchetta le sue ragazze: "Penso che si sia stato un problema di concentrazione".

Una vittoria sofferta per cominciare il cammino. La Jomi Salerno ha fatto bottino pieno all’esordio contro Teramo alla Palestra Palumbo. Di positivo però c’è solo il risultato (26-25), per il resto ci sarà tanto da lavorare. Francesco Ancona lo sa bene.

“È stata una vittoria e questa è l’unica cosa positiva; quindi, ce la teniamo stretta perché oggi abbiamo rischiato veramente grosso. Sono un po' deluso perché dovevamo fare assolutamente di più e per fortuna non abbiamo perso questi punti in casa. Ora abbiamo una settimana per riprendere gli allenamenti, sabato prossimo riposeremo quindi abbiamo il tempo di rivedere ciò che non è andato in questa gara”.

La controprestazione può essere figlia dell’aspetto mentale. “Penso sia chiaro che si sia trattato di un problema di concentrazione e disattenzione per i tanti rigori e tiri davanti al portiere sbagliati. Bisogna lavorare soprattutto sulla concentrazione, ci sta perché soprattutto le ragazze nuove probabilmente non sono abituate a questo tipo di pressione. Non facciamo drammi perché comunque abbiamo vinto una partita contro una squadra, il Teramo, che quest’anno si è rinforzata parecchio e credo giocherà un buon campionato. Dobbiamo cambiare atteggiamento se vogliamo lavorare bene e raggiungere tutti i nostri obiettivi. Bisogna essere concentrati sempre perché se le cose non vanno bene non si riesce a recuperare la concentrazione in campo, bisogna lavorare molto su questo e ognuna di loro deve capire che qui stiamo per giocare, per vincere soprattutto e che indossiamo una maglia che è molto pesante. Abbiamo un appuntamento importante tra due settimane che è la Coppa Europa, la società ci tiene molto a fare bene, vogliamo passare il turno e quindi dobbiamo farci trovare preparatissimi per questo impegno”.