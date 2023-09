Givova Scafati Basket: 101-49 nel test contro la Luiss Roma Coach Sacripanti: "Sono contento di aver recuperato anche Pinkins dopo una lunga sosta"

Finale di 101-49 nel tst contro la Luiss Roma e "passi da gigante", come sottolineato dalla Givova Scafati. La squadra di coach Stefano Sacripanti, ancora priva di David Logan, ma anche di Quirino De Laurentiis e Riccardo Rossato, gestisce il match per sviluppare nuove soluzioni. "È stata una partita molto importante per noi che eravamo reduci da una settimana molto difficile negli allenamenti, con molti acciacchi, per cui è stato difficile riuscire a fare un buon cinque contro cinque, come invece è avvenuto questa sera. Il risultato è bugiardo, perché la Luiss si è mossa bene e ci ha dato del filo da torcere. - ha spiegato il tecnico della Givova - I miei ragazzi si sono mossi bene e sono contento di aver recuperato anche Pinkins dopo una lunga sosta e questo per noi è importante".

Pini: "Vogliamo iniziare con il piede giusto"

"Ha fatto molto comodo questo match, le due squadre si sono impegnate tanto e fatto vedere ottime cose. Mancano due settimane, ma stiamo lavorando bene e tanto, nell’attesa di Logan per essere al completo. - ha aggiunto il centro Giovanni Pini - Abbiamo altre due amichevoli nella prossima settimana: il gruppo c’è, ci capiamo bene e speriamo di cominciare con il piede giusto".

Il tabellino

Amichevole

Luiss Roma - Givova Scafati 49-101

Parziali: 14-32, 13-23, 8-29, 14-17

L. Roma: Cucci 13, Basso 2, Fallucca 3, Tolino 4, Villa, Badmus 15, Miska 2, Busca, Jovovic 2, Legnini, Barbon 6, Salvioni, Murri 8. All. Paccariè.

Scafati: Timperi ne, Lottie 13, Gentile 7, Mouaha 12, Pinkins 20, Robinson 10, Rivers 25, Nunge 12, Pini 2. All. Sacripanti.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969