Motori, show memorabile per ACI Salerno al Santamaria Challenge Limatola I 14 driver del club salernitano hanno ottenuto grandissime soddisfazioni

Un altro spettacolo memorabile per l’Automobile Club Salerno che nel week-end ha ottenuto grandi soddisfazioni da parte dei quattordici driver, con licenza sportiva e tessera Aci Salerno, che hanno preso parte al 4° Santamaria Challenge Limatola.

Nella penultima prova del Campionato Italiano Formula Challenge di scena sul Circuito Internazionale del Volturno, si è reso protagonista di tre manche di gara ineccepibili il driver salernitano Eugenio Barbone, artefice di performance brillanti con le quali è rimasto sotto il muro dei sette minuti, il solo insieme al vincitore della gara, che gli hanno consentito di guadagnare il 2° gradino del podio assoluto e la vittoria nel gruppo E2 SS al volante di una formula Dallara 393 Opel. Un adrenalinico duello sul filo dei millesimi, a bordo entrambi di Radical SR4 Suzuki, ha visto due fortissimi driver con licenza sportiva rilasciata dall’Ente di Via Vicinanza offrire un bellissimo spettacolo conclusosi con il quarto posto assoluto di Attilio Barbone, seguito dal quinto di Cataldo Esposito, rispettivamente anche 3° e 4° di gruppo E2 SC e 2° e 3° di classe E2 SC 1400.

E ancora nella top-ten della classifica assoluta del Santamaria Challenge Limatola si è piazzato un altro esperto ed eccellente driver “salernitano”, artefice di sfide veloci ed entusiasmanti. Si tratta di Pietro Giordano Belfiore che, dopo essere salito sul gradino più alto del podio del gruppo E2 SH al volante di una Fiat 127 Suzuki con cui ha messo il segno nella 9^ piazza assoluta, è risalito sul medesimo gradino con il decimo tempo assoluto al volante di una Peugeot 205 GTI, portando a casa anche la coppa da vincitore del Gruppo HST.

Il 4° Santamaria Challenge ha regalato splendide emozioni anche grazie ad altri piloti. Continua ad essere un orgoglio Antonino Fattorusso che, ottenendo il 13° posto nella classifica generale, ha esaltato l’Automobile Club Salerno primeggiando in maniera strepitosa il gruppo N al volante di Peugeot 106. Altra grande soddisfazione è arrivata anche da parte di Mario Moccia (14° nella classifica assoluta) che, su Mini Cooper Jcw, ha dominato le Racing Star Plus. Segue nell’ordine d’arrivo generale Alfonso Tramontano, autore di una performance che non è passata inosservata tra le Special Slalom, gruppo nel quale ha ottenuto il 3° gradino del podio, accompagnato da una vittoria nella Classe S7 al volante della Renault 5 GT Turbo. Su vettura gemella, nella stessa classe, si è distinta anche la performance di Antonio Lauro, 5° tra le S7 e 31° nella classifica assoluta.

Ottima la sfida nella penultima tappa del Campionato Italiano Formula Challenge anche per Giovanni Leo che ha otteuto, al volante di un’altra Renault 5 GT Turbo, la 2^ piazza nel gruppo E1 Ita, con il 14° posto nella classifica generale. Ulteriore conferma è arrivata anche dalla sempre scattante e brava Giulia Candido che, su Peugeot 106 Rallye, ha fatto un altro en plein di soddisfazioni con uno splendido assolo nella categoria Dame e un brillante 2° posto tra gli Under 23, oltre all'entusiasmante 3° posto nella Classe N 1400 e 24° assoluto. 29° posto assoluto per Mauro Paolillo che al volante della Citroen Saxo VTS si è aggiudicato un meritevole terzo gradino del podio tra le Racing Start, seguito in quarta piazza e su vettura gemella da Luca Mase 32° assoluto.

Al 30° posto nella classifica generale compare, invece, il nome del vincitore del Gruppo RS Cristian Pironti protagonista di una grandiosa performance al volante della Peugeot 106 S16. Ottima anche la prova di Gennaro Pironti autore di un grande assolo nella Classe E1 2000 al volante di una Rover 216, con la quale ha chiuso in 35^ posizione assoluta.