Pallamano, A Silver: la Genea Lanara fa visita all'Imola Maione: "Vogliamo dare continuità ai risultati recenti".

Impegno esterno per la Genea Lanzara. Sabato 2 Dicembre, con fischio d’inizio alle ore 19:00, i ragazzi allenati da coach Pasquale Maione affronteranno la compagine della Pallamano Romagna presso la Palestra Cavina di Imola.

Per la squadra cara al Presidente Domenico Sica, reduce dalla vittoria interna contro il San Lazzaro, l’obiettivo quello di conquistare punti per rientrare nelle prime otto posizioni che garantiscono la salvezza e, al contempo, la partecipazione ai PlayOff Promozione in massima serie. Servirà, sulla scia della gara disputata nello scorso weekend, una grande prestazione, sia sotto il profilo mentale che tecnico-tattico, per fare un autentico colpaccio contro una delle compagini più attrezzate del raggruppamento.

“Il nostro obiettivo è quello di dare continuità a queste due vittorie consecutive – dichiara Pasquale Maione, tecnico della Lanzara – abbiamo alternato il successo esterno contro il Campus Italia dove abbiamo messo in campo un gioco non bellissimo, al successo interno contro il San Lazzaro dove i miei ragazzi hanno espresso davvero una bella pallamano. C’è stata una importante prova corale, dove la difesa ha funzionato ottimamente, vorrei rivedere questo stile di gioco anche in occasione della gara contro il Romagna. Insomma, vorrei vedere una squadra unita, che sa cosa fare, che pretende di dominare sia in fase offensiva che difensiva.

Il Romagna ha un gran bel roster, è retrocessa dalla massima serie, ha cambiato allenatore, ha cambiato modo di giocare: è una squadra dalle grandi potenzialità, noi dovremo essere bravi a sfruttare ogni minimo errore che faranno. Noi scendiamo in campo consapevoli che può succedere tutto, i nostri avversari hanno due punti in più rispetto a noi in classifica, se riuscissimo a vincere li agganceremmo. Questo deve essere il nostro obiettivo, contro il San Lazzaro abbiamo fatto un passo in più rispetto alle altre gare, ma dobbiamo volare basso ed essere consapevoli che, se ognuno fa il proprio, potremmo toglierci belle soddisfazioni e, perché no, riuscire a vincere anche su un campo difficilissimo”.

La gara Romagna – Genea Lanzara, diretta dai signori Anastasio e Zappaterreno, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLA 9^ GIORNATA: Campus Italia – CUS Palermo; Camerano – Verdeazzurro; Romagna – Genea Lanzara; Molteno – San Lazzaro; Lions Teramo – Chiaravalle; Cologne – Haenna.

CLASSIFICA: Camerano 13, Chiaravalle 12, Cologne 12, San Lazzaro 11, Romagna 10, Molteno 9, Genea Lanzara 8, Verdeazzurro 7, Haenna 6, CUS Palermo 4, Campus Italia 2, Teramo 2.