Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes fa visita al Quinto Si gioca sabato alle 15:00 presso la Piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro.

Undicesima giornata di campionato per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato 2 dicembre 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro affronterà il Quinto.

A soli due giorni dalla gara contro la Roma Vis Nova, terminata con un pareggio in recupero, la Rari è subito chiamata a confrontarsi con il Quinto, squadra che si giocherà in questi ultimi incontri del girone di andata l’ingresso nel girone scudetto.

La Rari è chiamata a dare il tutto per tutto in questi ultimi 3 incontri in cui cercherà di conquistare punti soprattutto in vista della seconda fase di campionato. Serve un approccio al match più cinico e aggressivo fin dalle prime battute.

“Non c'è neanche tempo di analizzare la partita scorsa che ci rituffiamo subito in un altro scontro diretto in casa del Quinto, una squadra composta da ottime individualità. A prescindere da contro chi giochiamo, voglio che guardiamo soprattutto a noi, alla nostra crescita come squadra e, con fiducia, andiamo a Genova a giocarci la nostra partita!” le parole di mister Presciutti.

“Siamo consapevoli che valiamo e sappiamo fare molto di più, dobbiamo dimostrarlo a noi stessi, al pubblico, al mister e a tutti quelli che ci seguono. Mercoledì non vedevamo l'ora di giocare in casa davanti al nostro pubblico, l'assenza del pubblico sicuramente ha inciso ma non deve essere una scusa. Dobbiamo partire aggressivi fin da subito e non aspettare di avere un parziale negativo.” Le parole del centrovasca Daniel Gallozzi.

Penultima trasferta prima della lunga pausa che separa le due fasi di campionato.

Sabato 2 dicembre 2023, ore 15:00 - Iren Genova Quinto vs Check-Up RN SALERNO

Sabato 9 dicembre 2023, ore 15:00 - Check-Up RN SALERNO vs De Akker Bologna