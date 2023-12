La Jomi Salerno sfida il Pontinia nella 9^ giornata di andata Coach Ancona: “Domani sarà una partita delicata”.

Jomi Salerno – Pallamano Pontinia, in programma alla Palestra Palumbo alle 18.30 di domani, sabato 2 dicembre, è la gara che segnerà il

ritorno in campo delle campionesse d’Italia in carica. Dopo quasi un mese dall’ultima gara disputata in campionato, le salernitane sono

pronte a riprendere il proprio cammino. L’ultima parte del girone di andata prenderà il via dinanzi al pubblico di fede salernitana pronto a

sostenere la squadra nella prima di quattro sfide importantissime per il prosieguo della stagione. La Jomi Salerno è attualmente quinta in

classifica con 10 punti fin qui conquistati; le salernitane, però, hanno già osservato il turno di riposo e dovranno recuperare la gara, valida

per l’ottavo turno di campionato, contro il Brixen Sudtirol in programma il prossimo mercoledì 13 dicembre. Importanti motivazioni, dunque,

accompagneranno in campo le atlete di Francesco Ancona che, a partire dalla gara di domani, potrebbero già dare un primo importante impulso alla propria stagione. Motivazione anche per le avversarie: la Pallamano Pontinia, con un solo punto in più in classifica rispetto alle salernitane, scenderà in campo con l’obiettivo di tornare al successo.

Per le ospiti, infatti, l’ultimo vittoria è quella ottenuta, lo scorso 28 ottobre, in trasferta sul campo della Pallamano Mezzocorona, vittoria

seguita dalla sconfitta contro Brixen e dal pareggio contro Erice prima della sosta.



“La squadra è in salute, abbiamo recuperato le ragazze che sono tornate dalla Nazionale, abbiamo avuto pochi giorni per lavorare insieme e

quindi dobbiamo fare il massimo per presentarci al meglio a questo importante appuntamento con il campionato - dichiara il mister della

Jomi Salerno Francesco Ancona -. Penso che quella di domani è fin qui la partita più delicata, quella più difficile da affrontare in questa

stagione, sarà determinante anche per il futuro. Abbiamo quattro partite in tre settimane e la prima ci potrà dare la spinta giusta per affrontare anche le altre”.