Jomi Salerno, Dalla Costa: "Nella ripresa si è vista tutta la nostra grinta" "Questa è la vera Jomi, non quella che si è vista nella prima parte di campionato".

Vittoria convincente, soprattutto grazie ad un ottimo secondo tempo, per la Jomi Salerno nel match interno contro la Pallamano Pontinia. Prima frazione chiusa in svantaggio ma grande reazione nella ripresa per ribaltare il risultato. A fine gara ha parlato Ilaria Dalla Costa: “Conoscevamo dall’inizio l’importanza di questa gara perché ora inizia un tour de force di partite importantissime. Abbiamo cominciato bene anche se poi abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori tutta la nostra grinta e le nostre armi che sono state difesa, contropiede e seconda fase che ci hanno consentito di

portare a casa il risultato – sottolinea Dalla Costa -. Questa è la vera Jomi, non quella che si è vista nella prima parte di campionato. Sono contentissima della prestazione di tutte dalla prima all’ultima, anche le ragazze che non hanno giocato ci hanno aiutato come fanno sempre. Speriamo di continuare su questa onda positiva. Sabato prossimo avremo la gara con Erice, sappiamo benissimo il valore del prossimo avversario così come degli altri che ancora dobbiamo affrontare, ma speriamo di fare bene”.