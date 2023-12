Pallanuoto, la Rari Nantes Salerno tenta il colpaccio contro Bologna Presciutti: “Siamo in crescita, sarà una bella sfida”

Dodicesima giornata di campionato per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato 9 dicembre 2023 alle ore 15 presso la Piscina Simone Vitale di Salerno affronterà la De Akker Bologna.

Ultima gara casalinga dell’anno per la Rari che torna a giocare alla Vitale davanti al suo pubblico alla ricerca di tre punti fondamentali per la seconda fase di campionato.

Dopo il pareggio nella gara in campo neutro contro la Roma Vis Nova e la sconfitta in trasferta con il Quinto, la Rari è chiamata domani ad una reazione con una prestazione convincente prima dell’ultima gara del girone di andata in programma martedì 12 dicembre contro la RN Savona.

“Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, il nostro ottavo uomo in acqua, sono convinto che domani avremo la piscina piena. In questo girone abbiamo praticamente giocato 5 scontri diretti su 7 fuori casa. Mi aspetto una bella partita in cui entrambe le formazioni daranno tutto fino all'ultimo secondo con il Bologna che è ancora in lotta per entrare nel settimo posto. Noi dobbiamo guardare al nostro percorso alla nostra crescita. Questa pausa ci unirà ancora di più e ci darà modo di esprimere il vero Salerno, che nelle scorse partite si è visto solo a sprazzi, sono convinto che cresceremo sempre di più, stiamo già crescendo, io sto vedendo dei grandi cambiamenti in questa squadra e sono convinto che la strada è quella giusta”, le parole di mister Presciutti.

“Domani sarà una finale per entrambe le squadre. Entrambe le formazioni ad inizio di campionato non avrebbero immaginato di terminare questa fase con questi punti. Sarà combattuta dall’inizio alla fine. Il Bologna come noi ha degli elementi di spessore, degli elementi fisici. Sarà una bellissima partita, tirate e che speriamo di portare a casa. Dobbiamo partire bene in difesa", le parole del centroboa Donato Pica.