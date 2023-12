Basket, testacoda a Catanzaro per la Sirio Salerno ‘92 Grantine sempre in vetta, Visnjic: “Chiudere bene il 2023”

Ultima partita di campionato in questo 2023 per la Sirio Salerno ’92, che domani – sabato 9 dicembre – chiuderà il girone d’andata della regular season di Serie B femminile al PalaGiovino di Catanzaro contro le padrone di casa dell’Edilizia Innovativa. Palla a due alle 18:30 con la direzione arbitrale del catanzarese Alessio Tolomeo e del lametino Lorenzo Smirne. Le granatine sono in vetta al girone B a punteggio pieno, mentre le calabresi hanno una situazione opposta: zero punti nelle precedenti sei partite e ultimo posto in classifica. Non sarà la prima sfida tra le due squadre in stagione. Catanzaro fece visita alle campane a metà ottobre in coppa, rimediando una perentoria sconfitta (108-48). Sarà chiaramente di tutt’altro tenore la sfida in campionato, pur essendoci una sensibile differenza in graduatoria.

“Chiederò alle mie ragazze di confermare quella prestazione e mostrare la continua crescita. Il nostro obiettivo è rafforzarci sempre di piùmentalmente e tecnicamente: ogni giocatrice che migliora porta un beneficio in più alla squadra, per questo miriamo a obiettivi personali ben precisi per fonderli con quelli di gruppo. Mi aspetto di chiudere la prima parte della regular season con un successo, per poi concentrarci alle final four di coppa che affronteremo nel weekend successivo”, ha detto coach Njegos Visnjic alla vigilia della gara.

La Sirio Salerno ’92 ha vissuto una settimana di grande carica ancor più perché in gruppo si sta pian piano reinserendo Mia Naddeo, la granatina classe 2008 che s’infortunò sul finire della scorsa stagione al concentramento interregionale U15 dopo aver guadagnato anche la convocazione in Nazionale di categoria. Operata a inizio giugno a Roma dal professor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, la giovanissima atleta non si è persa d’animo e ha messo grande forza di volontà: è tornata in campo con l’U17 proprio in settimana, centrando anche i suoi primi punti stagionali e contribuendo alla vittoria di Salerno (43-76) a Potenza. “Abbiamo fatto un lavoro intenso anche questa settimana, ho trovato tanto entusiasmo e voglia di migliorarsi da parte delle ragazze. Nel frattempo anche l’U17 ha portato a casa una bella vittoria e siamo felicissimi di aver rivisto Naddeo fare i suoi primi minuti dopo l’intervento al ginocchio. Sta recuperando. Non è ancora al cento per cento disponibile ovviamente, in modo crescente le daremo spazio per farle riprendere il suo cammino cestistico. Diventa importante anche in ottica prima squadra, oltre che per la formazione giovanile, avere una validissima under in più”, la chiosa di Njegos Visnjic.