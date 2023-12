Pallamano, A1: big match tra Jomi Salerno e AC Life Style Erice Ancona: "Arriviamo a questa partita dopo una vittoria importante contro Pontinia".

Un solo punto in classifica separa la Jomi Salerno e l’AC Life Style Erice accomunate dallo stesso obiettivo stagionale. L’ultimo confronto

tra le due squadre risale allo scorso mese di maggio quando, in occasione delle finale scudetto, le salernitane si aggiudicarono il

titolo di campionesse d’Italia. Jomi Salerno ed Erice tornano in campo alla Palumbo alle 18.30 di domani, sabato 9 dicembre, per la penultima giornata del girone di andata (le salernitane, però, devono ancora recuperare il match contro il Bressanone). Si preannuncia una gara combattuta, dunque, quella che andrà verosimilmente in scena dinanzi ad una importante cornice di pubblico domani a Salerno. In campo per vincere, entrambe le squadre proveranno a conquistare i due punti per proiettarsi nel migliore dei modi verso il finale del girone di andata.



“Arriviamo a questa partita dopo una vittoria importante contro Pontinia lo scorso sabato, una vittoria che è servita a dare fiducia alla

squadra. Era forse la prima partita di cartello, volevamo misurarci contro una delle squadre che lottano per i playoff, lo abbiamo fatto e

per lunghi tratti abbiamo giocato una buona partita. Ora ne affrontiamo un’altra, sempre in casa, sicuramente Erice è una delle pretendenti al titolo finale. Noi vogliamo continuare a fare bene è ovvio. Non è l’ultima partita della stagione, come lo era la finale scudetto dello

scorso anno, però sicuramente vogliamo fare bene e ci siamo preparati al meglio - dichiara il mister della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Erice è una squadra che è cambiata tanto, ha cambiato qualche giocatrice nel roster e non è la stessa di inizio stazione, però è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e quindi sicuramente verrà qui per cercare di vincere la partita. Non ci nascondiamo, noi, così come Erice, Pontinia, Bressanone, abbiamo ambizioni di vittoria, per ambire al massimo bisogna ottenere il massimo, quindi vincere questa e anche le altre due partite che restano. Un passo alla volta, domani c’è Erice e poi penseremo ai due impegni della prossima settimana”.



“Dopo la vittoria come quella sul Pontinia si è visto che Salerno non è quella venuta fuori nelle precedenti giornate di campionato; quindi,

siamo cariche e non vediamo l’ora di affrontare la partita di domani – ha dichiarato Aurora Gislimberti -. Il fattore casa sicuramente ci darà

una mano, abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di incrementare il lavoro fatto in passato. Erice non è una squadra da sottovalutare, anzi, si è sempre dimostrata una squadra forte e noi speriamo di dare il meglio. Fortunatamente, mister Ancona ci sta dando l’opportunità di girare tutte, di dimostrare quello che siamo capaci di fare riuscendo, anche grazie all’aiuto delle compagne di maggiore esperienza, a dare una mano importante alla squadra”.