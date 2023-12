Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno cede alla De Akker Bologna Gli uomini di Presciutti sono stati battuti alla Simone Vitale col punteggio di 13-11.

Si è svolta presso la Piscina Simone Vitale di Salerno la dodicesima giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro la De Akker Bologna. La gara è terminata 11-13.

Ultima gara in casa per la Rari che, come da pronostici, ha regalato al pubblico della Vitale un match combattuto e tirato fino alla fine. Decisivi per il risultato finale diversi episodi e diverse conclusioni imprecise che hanno consentito le rapide ripartenze del Bologna che, come la Rari, può contare con delle ottime individualità come Stefano Luongo, decisivo oggi.

Ad assistere al match di oggi un ospite d’eccezione come il tecnico della nazionale Sandro Campagna che ha commentato la prestazione della Rari: “È stata una gara avvincente fino alla fine, il Salerno è stato in partita sempre, ha preso dei goal evitabili ma ha tenuto fino a metà quarto tempo dove ha sbagliato un paio di occasioni ad uomo in più.”

“Tanti rimpianti oggi perché era una partita che volevamo assolutamente vincere. Il lato positivo è stato che abbiamo lottato e abbiamo tenuto il risultato in bilico fino alla fine. Siamo molto amareggiati e dispiaciuti. Volevamo chiudere davanti al nostro pubblico l’ultima partita dell’anno con una vittoria. Ci abbiamo provato ma ancora una volta abbiamo commesso un sacco di errori. Però abbiamo lottato, non ci abbattiamo, sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto, sappiamo che il nostro cammino è lungo e ci dobbiamo allenare bene durante la sosta, portando con noi questo spirito combattivo. Sono amareggiato per oggi ma lavoreremo di più.” Le parole del capitano Michele Luongo. Prossimo appuntamento martedì 12 dicembre 2023 ore 15:00 per l’ultima gara del girone d’andata, in trasferta contro la RN Savona.

TABELLINO:

Check-Up RN Salerno vs De Akker Bologna 11-13 (3-3, 2-4, 4-3, 2-3)

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO 3, M. BARELA, C. SANGES, G. PARRILLI 1, D. GALLOZZI, I. VRBNJAK 1, V. GALLO 1, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI 2, A. GORETA 3, D. PICA, G. VASSALLO, S. MAIONE, All. C. PRESCIUTTI

DE AKKER BOLOGNA: S. SANTINI, N. MENGOLI, D. PUCCIO 1, G. MARCHETTI, R. AGULHA DE FREITAS, A. GROSSI, S. CAMILLERI 3, K. MILAKOVIC 2, T. ALFONSO POZO 2, S. LUONGO 5, E. COCCHI, R. DE SIMON, M. PEDERIELLI All. MISTRANGELO

Arbitri: PINATO, PETRONILLI

Note: Superiorità numeriche: Salerno 9/13 e De Akker 7/8. Uscito per limite di falli Marchetti (De Akker) nel terzo tempo. Ammonito per proteste nel quarto tempo il tecnico di Salerno C. Presciutti.