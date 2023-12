Jomi Salerno, Ancona: "Soddisfatto dell’approccio delle ragazze" "Siamo stati concentrati sin dal primo minuto e in questo modo abbiamo concesso poco".

La Jomi Salerno ha fatto la voce grosse nella tana dell’eterna rivale Brixen. Una vittoria fondamentale per 33-21 che vale anche la vetta della classifica. Il recupero dell’ottava giornata ha mostrato il vero volto delle campionesse d’Italia. Soddisfatto coach Ancona. “Sono soddisfatto dell’approccio che le ragazze hanno avuto alla gara. Siamo stati concentrati sin dal primo minuto e in questo modo abbiamo concesso poco alle nostre avversarie. Ancora meglio è andata nel secondo tempo quando siamo riusciti a chiudere la partita praticamente in dieci minuti. Sono felice del fatto che siamo riusciti a far ruotare tutte le effettive a nostra disposizione, anche le più giovani, infatti, hanno dato un importante contributo alla buona riuscita del match”.

Il tour de force della Jomi Salerno continua. Sabato 16 altro big match contro Cassano Magnano, un’altra sfida in cui servirà alzare l’asticella e chiarire a tutti qual è la squadra più forte d’Italia.