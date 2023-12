Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara ospita il Cus Palermo Appuntamento sabato alle 18:30 alla Palestra Palumbo.

La Genea Lanzara ritorna a giocare dinanzi al pubblico di casa. Questo Sabato, alle ore 18:30, capitan Milano e compagni affronteranno il CUS Palermo nell’ ultima giornata di andata del campionato Nazionale di Serie A Silver. L’obiettivo dei salernitani è quello di riscattarsi, di ritrovare l’appuntamento coi due punti e chiudere con maggiore serenità la prima parte di questo lungo e nuovo campionato.

Sotto le direttive di coach Pasquale Maione, i giovani salernitani hanno lavorato alacremente in settimana per arrivare nella migliore delle condizioni, consapevoli dell’ importanza della posta in palio.

“Dopo la sconfitta dello scorso sabato contro Molteno ci siamo immediatamente rimbocati le maniche - dichiara Antonio De Luca, terzino della Genea Lanzara – le sensazioni del gruppo sono positive, ci stiamo conoscendo sempre più e cercheremo di fare di tutto per conquistare due punti di fondamentale importanza per noi. Una vittoria sarebbe fondamentale sia per il morale, poiché veniamo da due sconfitte consecutive in trasferta, sia per la classifica, davvero corta.

Poi ci concentreremo sul girone di ritorno, approfittando di un mese circa di pausa per ricaricare le energie sia fisiche che mentali ed approcciare ancor meglio alle partite restanti, migliorando le collaborazioni difensive ed il giusto timing tra noi giocatori in campo in fase offensiva. Siamo fiduciosi”.

La gara Genea Lanzara – CUS Palermo, in scena Sabato 16 Dicembre alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno, sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 11^ GIORNATA: Campus Italia – Verdeazzurro; Lions Teramo – Molteno; Genea Lanzara – CUS Palermo; Camerano – San Lazzaro; Romagna – Haenna; Cologne – Chiaravalle.

CLASSIFICA: Camerano 17, San Lazzaro 15, Chiaravalle 14, Cologne 14, Romagna 14, Molteno 11, Haenna 9, Genea Lanzara 8, Verdeazzurro 8, CUS Palermo 4, Campus Italia 4, Lions Teramo 0.