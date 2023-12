Pallamano, A1: la Jomi Salerno paga dazio nella tana del Cassano Magnago La squadra di Ancona ha risentito del triplo impegno settimanale.

Botta e risposta tra Cassano Magnago e Jomi Salerno nei primissimi minuti di gara: al gol, dopo 60 secondi dal fischio d’inizio, prima le

padrone di casa, subito seguite dalle ospiti con Barreiro in rete. È un sostanziale equilibrio quello che domina il primo quarto, anche grazie

al doppio intervento di Pereira che per due volte dice no al Cassano dai 7 metri. Fasi interlocutorie nei minuti iniziali tra le due formazioni

in campo costrette ad inseguirsi a vicenda. È nel secondo quarto poi che il match cambia volto: con una fiammata il Cassano prende il

sopravvento, la Jomi spreca troppo mentre Manfredi e Cobianchi concretizzano sotto porta portandosi sul + 4 al 20esimo. Le salernitane

non ci stanno e dimezzano lo svantaggio con Mangone e Rossomando, ma è sempre Cassano avanti. Le padrone di casa al 25esimo tornano sul +4, Laita al 30esimo realizza la rete del 13 – 9. La Jomi Salerno trova la reazione al ritorno in campo dopo l’intervallo. Cassano sembra aver esaurito energie ed idee e cede momentaneamente alle atlete di Ancona.

Al 20esimo è Lausund Nornes a realizzare la rete del pareggio. Sul 20 – 20 inizia la gara vera: Cassano attacca, la Jomi anche. Rossomando risponde a Barbosu al 26esimo e la gara torna in parità. I minuti conclusivi scivolano via così: è un finale incandescente e sempre in equilibrio. A pochi secondi dal 30esimo, però, Aita realizza la rete del 27 – 26, mentre Barreiro trova pronta Bertolino sull’ultimo tiro.

La Jomi Salerno chiude, così, il girone d’andata da seconda in classifica con 16 punti. Prima del ritorno in campo per girone di ritorno, il prossimo mese di gennaio le salernitane sono attese dalla SuperCoppa, sempre a gennaio poi anche l’impegno negli ottavi di EHF European Cup.

Cassano Magnago Jomi Salerno 27 – 26 (13 – 9)



Cassano Magnago: Kobilika 1, Manfredibi 1, Cobianchi (K) 3, Gozzi 3, Laita 5, Zanellini 1, Macchi, Schiavini, Ponti (VK) 3, Zizzo 1, Barbosu 9, Bertolino. All. Marco Affricano



Jomi Salerno: Mangone 8, Dalla Costa (VK) 5, Rossomando 3, Avagliano, Squizziato 2, Cirino, Ronga, Danti, Ribeiro 2, Napoletano (K), Pereira, Lausund Nornes 2, Barreiro 2, Gislimberti 2. All. Francesco Ancona



Arbitri: Fato - Guarini

Commissario: Fabbian