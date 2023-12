Jomi Salerno, Ancona: "Quando si spreca così tanto è giusto perdere" "Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta perché sono queste le partite che fanno crescere".

Il ko nel big match brucia tanto in casa Jomi Salerno. La squadra ha pagato anche l’impegno ravvicinato. Le campionesse d’Italia erano riuscite ad agguantare il pareggio sul 26-26 ma sono state punite dalla decisiva rete di Aita.

Del match ha parlato coach Francesco Ancona che non nasconde le colpe della sua squadra che ha sprecato troppe occasioni. “Direi che Cassano ha meritato questa vittoria, abbiamo avuto una buona reazione nella seconda fase del secondo tempo, abbiamo ripreso la partita, siamo andati anche in vantaggio ma io penso che quando sprechi così tanto è giusto anche perdere. Abbiamo meritato di perdere, dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta perché sono queste le partite che fanno crescere –sottolinea-. Abbiamo giocato tre partite in una settimana, io penso che se abbiano una reazione negli ultimi minuti del secondo tempo allora non è questione di stanchezza, ma forse erano appagate per le tre partite vinte. Sapevamo che il Cassano ci avrebbe dato filo da torcere, ma noi non siamo scesi in campo come dovrebbe fare Salerno. Per quanto ci riguarda noi abbiamo cambiato tanto rispetto allo scorso anno, finora avevamo perso solo una partita e non avevamo fatto buone prestazioni nella prima parte della stagione. Abbiamo fatto invece tre ottime partite negli ultimi impegni, questa squadra ha ampi margini di crescita. Sarà molto dura riprendere a gennaio, perché ci sarà la SuperCoppa e poi la EHF European Cup. Per fare bene bisognerà veramente impegnarsi tanto, scendere in campo con la testa giusta e sicuramente non ripetere prestazioni come questa”.