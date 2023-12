Serie A Basket: il derby è di Scafati, Napoli ko 91-85 La Givova supera la Gevi alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano

La Givova Scafati ha superato la Gevi Napoli con il risultato di 91-85. Alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano il derby è gialloblu: esordio con 13 punti realizzati per Gamble e prima vittoria per coach Boniciolli sulla panchina della Givova. Il top-scorer per Scafati è Rivers con 17 punti. Alla Gevi non bastano i 16 di Sokolowski.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Dodicesima Giornata

Givova Scafati - Gevi Napoli 91-85

Parziali: 25-16, 21-25, 21-19, 24-25

Scafati: A. Gentile 10, Mouaha, Pinkins 14, Rossato 7, Logan 9, Robinson 6, Rivers 17, Nunge 11, Pini 4, Gamble 13. All. Boniciolli.

Napoli: Pullen 9, Zubcic 13, Ennis 19, Jaworski 13, G. De Nicolao 2, Owens 8, Sokolowski 16, Lever, Bamba ne, Mabor, Saccoccia ne, Ebeling 5. All. Milicic.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969