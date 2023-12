Hockey pista: la Roller Salerno saluta la Coppa Italia e prepara il campionato Giudice: " La coppa è stato un buon test per le nostre squadre".

Si è chiuso con una sconfitta il cammino in Coppa Italia della Campolongo Hospital Roller Salerno. La squadra cara al patron Gianfranco Camisa è stata superata 6-4 dal Prato, al termine di una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Gli uomini allenati da Massimo Giudice hanno affrontato la trasferta toscana in formazione ampiamente rimaneggiata ma, nonostante tutto, sono rimasti in partita per gran parte del match. Con 6 punti in 8 partite, la Roller Salerno ha chiuso all’ultimo posto il girone D della Coppa Italia di serie A2. Ma la manifestazione tricolore ha consegnato comunque ottime indicazioni ai salernitani che, adesso, si preparano ad affrontare al meglio il campionato. La Coppa, infatti, ha rappresentato una fase di rodaggio per la Roller Salerno che nelle otto partite disputate ha migliorato condizione atletica e intesa di squadra.

Ha disputato un buon girone di Coppa Italia anche la squadra di serie B, composta da una parte degli elementi della serie A2 e da diversi elementi del settore giovanile. Con 8 punti in 6 partite i salernitani si sono piazzati al terzo posto, alle spalle di Giovinazzo e Molfetta. Il passaggio del turno, tuttavia, è rimasto in bilico fino all’ultimo turno quando la Roller Salerno ha affrontato in trasferta proprio Molfetta che, imponendosi 4-3, ha conquistato il pass per le semifinali.

«La Coppa Italia è stata un buon test per le nostre squadre», ha commentato il responsabile dell’area tecnica Massimo Giudice. «Sono felice per quanto fatto dai nostri ragazzi che, nonostante le difficoltà, hanno mostrato segnali di crescita costanti. Ora dobbiamo continuare su questa strada per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento con il campionato».