Power Basket Salerno-Adria Bari 83-84: beffa a 1.7 dalla fine Una buona Power cade in casa all'ultimo secondo contro un ispirato Lupo

La Power chiude il 2023 al Palasilvestri ospitando l'Adria Bari. Match da vincere per i padroni di casa dopo lo stop beffardo a Brindisi per soli due punti di scarto. Gli uomini di Carone partono forte fin dal primo minuto. Con alti ritmi e un Chaves in palla, i gialloblù chiudono il primo quarto sul 24-21. Buona prova di ambo le formazioni che lottano per rimanere nella parte alta della classifica. L'Adria si afferra all'ottimo centro Pugliese e alla creazione del playmaker Lupo.

Il secondo quarto si apre con gli stessi ritmi e stessa precisione al tiro, con buona prova balistica per ambo le formazioni. Pesano, però, i prematuri falli dell'Adria, che regalano il bonus alla Power e permette agli uomini di Carone di giocare in attacco con molta più scioltezza. Sul finire del primo tempo, quando le cose sembravano volgere al meglio e con un vantaggio rassicurante, la Power si dimentica di giocare negli ultimi 60 secondi e gli ospiti accorciano fino al 40-38.

Il momento di confusione continua anche a inizio ripresa in meno di un minuto si portano a +4. I ritmi sono altissimi ed entrambe le squadre tirano con percentuali estremamente elevate. L'Adria trova il tiro da tre di Callara, mentre per la Power sale in cattedra Zampa, autore di due schiacciate una più bella dell'altra. Male, invece, Misolic, in costante difficoltà contro il centro avversario. A fine terzo quarto il punteggio recita 72-65.

Il quarto e ultimo periodo di gioco è frammentato, sporco, contestato. A 4 minuti dal termine la Power mantiene il vantaggio sull'82-75 ma con bonus per gli avversari. Il pallone pesa e i gialloblù cominciano a commettere tanti errori gratuiti. Bari accorcia, 82-77 e poi, ancora, tripla di un incendiario Lupo: -2. Con gli ospiti che spingono sull'acceleratore e provano il sorpasso, Carone si gioca la carta Basile, con capitan Chaves in panchina.

Pugliese pareggia a 2 minuti dal termine e poi la beffa: Ani, tra i migliori in campo, si infortuna. La partita è tesissima. Power avanti 83-82 ma poi Lupo, da 2, porta avanti gli ospiti a 1.7 dalla fine. C'è doppio time out. Poi, la ripresa del gioco. Manisi serve Zanini ma la palla finisce sul ferro.