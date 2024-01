Givova Scafati Basket ko a Pistoia: vince l'Estra (78-71) Coach Boniciolli: "Dobbiamo guardarci negli occhi e capire cosa vogliamo fare da grandi"

La Givova Scafati esce sconfitta dal PalaCarrara. Vince l'Estra Pistoia con il finale di 78-71 sui gialloblu nella diciassettesima giornata di campionato di Serie A. "Faccio innanzitutto i complimenti a Pistoia. Qui si sta costruendo un esempio di etica sportiva, dove un buon gruppo di italiani trascina americani di buon livello a giocare per il pubblico e per la città. - ha spiegato nel post-gara il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Nel secondo tempo ha portato la partita sul proprio terreno e confermato le proprie qualità. Per quanto ci riguarda, c’è invece una grande contraddizione: abbiamo giocatori esperti, che ne hanno viste di tutti i colori e vinto titoli, i quali però, nel momento dell’attesa baraonda, si sono persi: quando siamo arrivati 71 pari, pensavo che il vissuto dei nostri atleti ci avrebbe aiutato, ma siamo stati battuti dall’energia degli avversari. L’unica nota positiva è stata quella di aver salvato la differenza canestri. C’è grande rammarico e rabbia: non riesco a capire perché, nonostante la nostra superiore esperienza, al momento dell’aggressione di Pistoia, ci siamo intestarditi in soluzioni individuali e difese molli. Ma ciononostante siamo arrivati 71 pari ad un minuto e mezzo dalla fine ed anche lì abbiamo commesso errori. Dal primo test di Tortona, nel quale avremmo dovuto capire se potevamo puntare a qualcosa in più della salvezza, siamo usciti bocciati; stasera invece siamo stati rimandati: dobbiamo guardarci negli occhi e capire cosa vogliamo fare da grandi".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciassettesima Giornata

Estra Pistoia - Givova Scafati 78-71

Parziali: 10-21, 21-22, 20-11, 27-17

Pistoia: Willis 15, Della Rosa 5, Moore 7, Dembelè ne, Saccaggi 3, Del Chiaro 5, Varnado 5, Wheatle 16, Hawkins 11, Ogbeide 11. All. Brienza

Scafati: Imade, Morvillo ne, Gentile 6, Mouaha, Pinkins 9, Rossato 7, Logan 11, Rivers 9, Nunge 3, Pini 2, Strelnieks 19, Gamble 5. All. Boniciolli

Arbitri: Attard, Nicolini, Bartolomeo

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969