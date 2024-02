Pallamano, esordio vincente per Cassan: la Jomi Salerno batte Dossobuono Le salernitane si sono imposte con il risultato di 31-19

È un esordio con successo quello sulla panchina della Jomi Salerno per mister Christophe Cassan. Per le salernitane è piuttosto semplice archiviare la pratica Dossobuono e, così, tornare in campionato con una vittoria importante (31 – 19) ottenuta dinanzi al proprio pubblico.

È il Dossobuono ad aprire le marcature alla Palestra Palumbo di Salerno con la rete di Emma Salvaro dopo un minuto e mezzo dall’inizio della gara. La Jomi Salerno deve fare a meno di fondamentali pedine in organico (indisponibili il vicecapitano Ilaria Dalla Costa, Martina Barreiro, Rocio Squizziato e Asia Mangone). Nonostante le pesanti assenze, le salernitane scendono in campo intenzionate a far valere la propria qualità. Giulia Fabbo realizza la rete del pari al secondo minuto di gioco. È poi la nuova arrivata Sjlie Petersen a fare la voce grossa nei primi minuti di gara. La Jomi Salerno è già avanti di 4 al quarto d’ora di gioco. Il sette allenato da Cassan chiude bene gli spazi in difesa ed impedisce alle ospiti di andare al gol. Per buona parte del primo tempo Il Dossobuono non riesce ad andare oltre le 4 reti, mentre le salernitane possono contare su una Lauretti Matos in forma e una Rossomando infallibile come di consueto dai 7 metri per portarsi al 24esimo sul +10 e, quindi, chiudere la prima frazione sul risultato di 16 – 7.

Nulla di diverso al ritorno in campo dopo l’intervallo. Di nuovo Fabbo realizza la prima rete in una seconda frazione in cui importante è il contributo di capitan Napoletano. Le tre reti della bandiera della Jomi Salerno e una Petersen sempre più ispirata spengono ogni possibile incursione avversaria. Le salernitane al 19esimo sono avanti di 15, Avagliano è protagonista con due reti sul finale. La Jomi Salerno batte Dossobuono 31 – 19 e continua così il proprio percorso vincente in campionato.

La Jomi Salerno tornerà nuovamente in campo il prossimo sabato 17 febbraio quando sarà impegnata nella trasferta contro il Lions Sassari.

“Era importante poter giocare bene e far vedere quello che valiamo soprattutto per il nostro pubblico, ma anche per la squadra e, quindi, per il morale – ha dichiarato Giorgia Avagliano -. Questi giorni di lavoro con il nuovo mister sono andati molto bene, ci stiamo allenando molto intensamente, stiamo prestando particolare attenzione a ciò che va

cambiato e ciò che c’è da migliorare. Per quanto mi riguarda mi ha fatto piacere poter entrare in campo e avere minuti a disposizione per poter giocare, è sempre bello poter dare una mano alla squadra e mostrare la propria pallamano”.



Jomi Salerno – Venplast Dossobuono 31 – 19 (16 – 7)

Jomi Salerno: Rossomando 2, Avagliano 2, De Santis 4, Cirino 1, Ronga, Danti, Ribeiro 1, Napoletano (K) 3, Ciociano, Fabbo 3, Pereira, Lauretti Matos (VK) 5, Petersen 9, Gislimberti 1. All. Christophe Cassan

Venplast Dossobuono: Cabrini Mad., Cabrini Mar. 1, Zanette 3, De Marchi (VK) 2, Zorzella 1, Berardo, Margeta 1, Salvaro 2, Pavanini 1, Mazzitelli 3, Ingrassia, Angelini 1, Cacciatore, Mazzieri (K) 4. All. Elena Barani

Arbitri: Limido – Donnini